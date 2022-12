Land hat für Schul-Laptops kein Geld

Stuttgart. Weil die Landesregierung im Doppelhaushalt keine Mittel für den digitalen Schulausbau bereitgestellt hat und weil das nächste Förderprogramm des Bundes noch in den Sternen steht, können die Schulen in Baden-Württemberg wieder auf den Stand vor Corona zurückfallen. „Das jetzige digitale Ausstattungsniveau der Schulen wird sich so weder ausbauen noch halten lassen“, erklärte der Schuldezernent des Städtetags Baden-Württemberg, Norbert Brugger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schüler einer neunten Klasse arbeiten im Geografieunterricht an Tablets.

Er appelliert an die Landesregierung, im ersten Halbjahr 2023 nach einer Lösung zu suchen, und hält dafür auch eine Bestandsaufnahme zur Digitalausstattung der Schulen für notwendig. „Landesweite Ausbaupläne lassen sich nicht seriös erstellen, solange die Ist-Stände nicht bekannt sind“, betont der Schulexperte. Die letzte Erhebung dazu stamme von 2006.

Den Vorwurf, wonach die Kommunen einen „partnerschaftlichen Beitrag“ zur Digitalisierung der Schulen bei den Haushaltsgesprächen schuldig geblieben seien, den zuletzt Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz erhoben hat, weist Brugger zurück. „Die Kommunen engagieren sich sehr für die Digitalisierung ihrer Schulen, können hier ohne angemessene finanzielle Unterstützung aber nicht zusätzlich auch noch an die Stelle des Bundes beziehungsweise des Landes treten“, betont er. Durch die Sofortausstattungsprogramme des Bundes in der Pandemie seien rund 380 000 Laptops an die Schulen im Land gelangt.

„Diese Zahl ist enorm. Sie übersteigt jene der Landesbediensteten beziehungsweise der kommunalen Bediensteten in Baden-Württemberg ungefähr um fünfzig Prozent.“ Dass die kommunalen Schulträger diese Mammutaufgabe künftig in Eigenregie übernehmen, hält Brugger weder für machbar noch für rechtlich geboten.

Obwohl 2019 eine Rahmenvereinbarung zwischen Land und Kommunen getroffen wurde, dass die Beschaffung und Administration von Lehrerlaptops dem Land obliegt, war das zuletzt zwischen den Beteiligten wieder umstritten. Die Koalition stuft Lehrerlaptops jetzt wieder als ganz normale Lehr- und Lernmittel ein, für die die Schulträger zuständig wären. Die Kommunen zählen die Geräte zur persönlichen Ausstattung der Lehrkräfte; nach dieser Lesart müssten sie vom Land finanziert werden.

Lücke auch bei Lernmitteln

Auch für Fortschritte bei der Ausstattung von Schülern mit Computern hat die Regierung offenbar keine weiteren Vorbereitungen getroffen. Die Ausstattung von Schülern mit Computern komme in der Lernmittelverordnung und im Lernmittelverzeichnis des Landes nicht vor.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, dass er zuerst die Kommunen und in zweiter Linie das Land in der Pflicht sehe. Doch wegen der großen Kostenunterschiede zwischen analogen und digitalen Lernmitteln müsse die Lastenteilung neu verhandelt werden. „Da werden wir uns noch committen müssen.“