Wissenschaftler der Uni Bremen kommen in einer Studie für die Barmer-Krankenkasse zu dem Schluss, dass in Baden-Württemberg in wenigen Jahren eine gravierende Pflegelücke droht. Bei einer Pressekonferenz stellte Winfried Plötze, der Landesgeschäftsführer der Barmer, jetzt die wichtigsten Daten des Pflegereports der Barmer vor: Demnach werden in acht Jahren 710 000 Menschen in Baden-Württemberg

...