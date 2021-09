Lage in Kliniken „angespannt“

Wiesbaden. Die vierte Corona-Welle ist nach den Worten des Darmstädter Lungenexperten Cihan Çelik noch nicht ausgestanden. „Die aktuelle Lage in den Krankenhäusern dürfte nur ein Vorgeschmack auf den Herbst sein“, mahnte der Oberarzt am Klinikum Darmstadt am Freitag in Wiesbaden. „Die Impfung hat einen sehr großen Nutzen für die Patienten.“ Auch wenn derzeit weniger Covid-Patienten als in den vorherigen Wellen im Krankenhaus lägen, sei die Lage im Klinikum Darmstadt und vielen anderen hessischen Häusern „schon jetzt angespannt“.

Um die Versorgung der Nicht-Covid-Fälle zu gewährleisten und Beschäftigte zu schonen, „müssen wir verhindern, dass die Zahl der Patienten im Herbst stark ansteigt“, warnte Çelik. Von schweren Krankheitsverläufen seien überwiegend Ungeimpfte betroffen. Nach seiner Erfahrung zeigten die Menschen im Krankenbett sehr oft Reue, dass sie sich nicht impfen ließen. Es gebe auch eine Minderheit, die nach wie vor gegen eine Impfung seien. Meistens seien aber „Unorganisiertheit“, Unwissen oder mangelnder Kontakt zu Ärzten der Grund für den fehlenden Impfschutz.

Sozialminister Kai Klose (Grüne) kündigte an, dass es weiter niedrigschwellige Impfangebote im Land geben werde. Nach seinen Angaben werden aktuell 147 Covid-Patienten in Hessen intensivmedizinisch behandelt (darunter 16 Verdachtsfälle). Davon seien 80 Prozent ungeimpft. Der überwiegende Teil der vollständig Geimpften mit einem schweren Verlauf gehöre einer Risiko-Gruppe an.

Seit Mitte September wird die pandemische Lage in Hessen nicht mehr nur nach der Sieben-Tage-Inzidenz bewertet, also der Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche unter 100 000 Einwohnern. Mit den zwei neuen Leitindikatoren, der Hospitalisierungsinzidenz und der Intensivbettenbelegung, stehe die Situation in den Krankenhäusern vornehmlich im Mittelpunkt, erläuterte Klose.

Oberarzt Çelik betonte, es müssten mehr Indikatoren in die Bewertung einfließen. Dazu zählte er auch die Auslastung der Intensivbetten sowie die Belastung von Ärzten und Pflegepersonal. All dies müsse zu einem „Warnindex“ zusammengefasst werden. „Natürlich ist das nicht so griffig wie eine einzige Zahl, aber es würde die ganze Situation besser beschreiben“. lhe