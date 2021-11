Kunstwettbewerb in Gedenken an Walter Lübcke

Alexandra Berge vom Kasseler Kunstverein sieht sich einen Entwurf der Künstlerin Patricia Kaersenhout an. Mit einem Kunstwettbewerb will das Kasseler Regierungspräsidium an seinen ermordeten Behördenleiter Walter Lübcke erinnern. Unter dem Motto „Für eine offene und freiheitliche Gesellschaft“ haben dazu fünf Künstlerinnen und Künstler Entwürfe vorgelegt, die am Dienstag in Kassel erstmals öffentlich präsentiert wurden. Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses im Kreis Kassel mit einem Kopfschuss getötet worden. Die Tat gilt als erster rechtsextremistischer Mord an einem Politiker in der Bundesrepublik. Die künstlerischen Entwürfe werden laut RP bis Freitag öffentlich im Museum Fridericianum und vom 15. bis 26. November im RP ausgestellt. dpa (Bild: Uwe Zucchi/dpa)

