Kritik an Segnungen

Frankfurt. Der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz sieht die bundesweiten Segnungsgottesdienste für homosexuelle Paare unter dem Motto „Liebe gewinnt“ kritisch. Zu Eltz, der innerhalb der katholischen Kirche als reformorientiert gilt, sagte, er vertrete hier dieselbe Meinung wie der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Bischof von Limburg, Georg Bätzing.

„Mein Anliegen ist, dass diese Segnungsfeiern als ein Ereignis in den Ortskirchen mit ausdrücklicher Billigung des Bischofs offiziell stattfinden können.“ Zurzeit sei man noch nicht so weit, aber es liefen Bestrebungen, dies zu ermöglichen. „Der Bischof hat mehrmals gesagt, dass er möchte, dass es zu diesen Segnungsfeiern kommt“, sagte zu Eltz. „Ich will das aus seelsorglichen Gründen auch. Aber ich bin nicht glücklich darüber, wenn das jetzt in so eine Protestlogik hineinkommt.“ Bundesweit gab es am Montag in katholischen Kirchen „Segnungsgottesdienste für Liebende“ – auch für homosexuelle Paare, obwohl der Vatikan dies verboten hat. lhe