Wiesbaden. Die FDP-Fraktion im hessischen Landtag fordert von der Landesregierung mehr Mut bei den Corona-Lockerungen. Der diese Woche vorgestellte Plan sei „allenfalls ein Strategiewechsel light“, kritisierte der Fraktionsvorsitzender René Rock am Freitag in Wiesbaden. Statt auf die Inzidenz – also die binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner – zu setzen, sollte Impfen und Tests im Fokus stehen. „Gerade jetzt, wo Selbsttests kommen, sollte das eine stärkere Rolle in der Betrachtung spielen“, forderte Rock.

Der von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) vorgestellte Plan möglicher Lockerungen sei zu unverbindlich. „Die Schritte sind für die Öffentlichkeit schwer nachvollziehbar“, erklärte Rock. „Für jeden Bereich von der Gastronomie bis zur Kultur müssen vorab Konzepte erstellt werden, die drei Punkte zwingend enthalten müssen: nämlich eine gesicherte Nachverfolgung, Einhaltung der AHA-Regeln sowie technische Lösungen zur Reduzierung der Aerosole.“ Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Yanki Pürsün, forderte einen verbindlichen Einsatz von Schnelltests an risikoträchtigen Arbeitsstätten, aber vor allem in Kitas und Schulen. lhe