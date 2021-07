Kretschmann„befremdet“

Stuttgart. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gegen anhaltende Kritik verteidigt. „Baerbock ist eine integre Person, die die Fähigkeit hat, das Amt zu übernehmen“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. „Davon bin ich fest überzeugt.“ Mit Blick auf die Plagiatsvorwürfe gegen Baerbock wegen ihres Buchs sagte Kretschmann: „Frau Baerbock bewirbt sich ja um das Amt der Bundeskanzlerin, nicht um das Amt des Literaturnobelpreisträgers.“

Kretschmann sagte, es befremde ihn, welche Debatten derzeit geführt würden – „ob ein Ministerpräsident angemessen lacht an einer Stelle und all dieses Zeug“. Man könne das alles debattieren, „aber bitte zwei Tage, und nicht zwei Monate“. Das Land stehe vor enormen Herausforderungen, etwa dem Klimawandel. Die Grünen waren nach Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur von Baerbock im Umfragehoch. Danach gerieten sie unter Druck, auch wegen der Plagiatsvorwürfe gegen Baerbock wegen ihres Buchs „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“. Zuletzt lagen die Grünen in Meinungsumfragen weit hinter der Union. lsw