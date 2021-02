Stuttgart. Als „Wutrede“ wird Winfried Kretschmanns emotionaler Ausbruch beim „ZDF“-Talker Markus Lanz inzwischen gern beschrieben. Er sei kein „Abweichler“ und auch kein „Schurke“, hat sich Baden-Württembergs Ministerpräsident da in der Diskussion um die Öffnung von Kitas und Grundschulen gewehrt. Am Dienstag ist es ihm ein Bedürfnis, die ausufernde Debatte einzufangen. „Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich so laut geworden bin“, erklärt er. Kretschmann weist darauf hin, dass er nur zugeschaltet war und die ihn kritisierenden Gäste gar nicht sehen konnte: „Man hat da keine Rückmeldung.“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann merkt nicht immer, wenn er laut wird. © dpa

Zu Lanz gehen Politiker gern, da sie in der Sendung die Gelegenheit bekommen, sich selbst oder ihre Anliegen ausführlich darzustellen. In der vergangenen Woche wurde dagegen Kretschmanns Plan, Kitas und Grundschulen zu öffnen, von Lanz und anderen Gästen heftig kritisiert. Der Vorwurf, jedes Land mache, was es wolle, erbost Kretschmann: „Es ist einfach ein Klischee.“ Es seien „immer nur ganz kleine Abweichungen“ gewesen. Als „peinlicher Ausraster“ wird der Auftritt hinterher auf Twitter bewertet. Kretschmann sei „zum Fremdschämen“.

Dass Kretschmanns Duldsamkeit am Beginn der heißen Phase des Landtagswahlkampfes kleiner ist, zeigt er auch zu Beginn dieser Woche. Nach dem Impfgipfel der Bundesregierung weist er Kritik scharf zurück: „Diese Schlaumeier-Debatten hinterher besorgen keine einzige Impfdosis mehr.“ Am Dienstag gibt er sich versöhnlicher. „Ich verstehe, dass das an die Nerven geht, wenn man keinen Termin bekommt“, sagt er. Zeitweise kämen bei der Telefonhotline 300 000 Anrufe in der Stunde an. Aber in Baden-Württemberg könnten pro Tag nur 7000 Menschen geimpft werden, weil nicht mehr Impfstoff vorhanden sei.

Warteliste für Impftermine

Inzwischen ist der Druck so groß, dass die Terminvergabe neu organisiert wird. Geplant ist nach Angaben von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) die Einführung einer Warteliste, auf der Impfberechtigte notiert werden. Sie bekommen einen Rückruf, wenn ein Termin frei ist. Die Umstellung ist für Anfang nächster Woche geplant.

Im Lager von CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann registriert man die atmosphärischen Veränderungen bei Kretschmann aufmerksam. Zuletzt hatte sie für ihren Kurs zur möglichst schnellen Öffnung von Kitas und Schulen viel Kritik einstecken müssen. Da tut es gut, wenn auch der Kontrahent im Feuer steht.

Inzwischen gibt Kretschmann den Schlichter zwischen Eisenmann und Lucha, die im Streit um die von vielen Eltern geforderte Schulöffnung heftig aneinander geraten waren. Lucha hatte die Auffassung vertreten, erst ab einem Inzidenzwert von 25 Ansteckungen je 100 000 Einwohner seien Lockerungen denkbar. Eisenmann hatte gekontert, offensichtlich verkenne der auch für Familien zuständige Kollege die Lebenswirklichkeit in den Familien.

„Ich habe mit beiden Ministern ein Gespräch geführt“, sagt der Regierungschef. Es sei ihm gelungen, das weitere Vorgehen zu strukturieren. Als Lucha seine Öffnungsstrategie ausbreiten will, bremst Kretschmann: „Das machen wir in den Verhandlungen, nicht in der Landespressekonferenz.“

Die Fragen nach dem Einfluss des Wahlkampfs auf die Pandemiebekämpfung beantwortet Kretschmann diplomatisch. „Die Nerven liegen blank“, gibt er zu. Das gilt gut fünf Wochen vor der Wahl sicher für beide Seiten. Es gebe über die richtige Öffnungsstrategie unterschiedliche Auffassungen. Doch sei aber bei den Ministerpräsidenten, die gar keine Wahl vor sich hätten, auch nicht anders. Die Politik müsse um die beste Sachlösung streiten. Im Wahlkampf sei das aber schwieriger. Klar sei allerdings, dass „unsere Öffnungsstrategie mit einer Teststrategie gekoppelt sein muss“.

Ganz nebenbei zerstört Kretschmann die Hoffnung der Gewerkschaft GEW, dass Lehrer schneller als bisher geplant bei den Impfungen zum Zug kommen. Die Reihenfolge beruhe auf Modellrechnungen der Ständigen Impfkommission, wie am meisten Lebensjahre gerettet werden können. „Alles andere wäre Willkür“, betont er. Die Debatte war entstanden, nachdem der neue Impfstoff von Astrazeneca in Deutschland nur bei Menschen eingesetzt wird, die jünger als 65 Jahre sind. Eine halbe Ausnahme haben Eisenmann und Lucha aber schon in der vergangenen Woche verabredet: Lehrer von geistig behinderten Kindern werden in Baden-Württemberg gemeinsam mit diesen geimpft.