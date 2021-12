Kretschmann und Strobl verteidigen Blume gegen Antisemitismusvorwuf

Stuttgart. Nach der scharfen Kritik des Wiesenthal-Zentrums an Religionswissenschaftler Michael Blume nimmt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten deutlich in Schutz. "Es gibt keinen Grund, an der Integrität unseres Antisemitismusbeauftragten Michael Blume zu zweifeln", sagte der Regierungschef am Mittwoch auf Anfrage. Der Experte habe in den vergangenen Jahren einen wertvollen Beitrag im Kampf gegen Antisemitismus und Judenhass geleistet und genieße bei den Israelitischen Religionsgemeinschaften höchste Reputation.

Die Vorwürfe des Simon-Wiesenthal-Zentrums, das Blume auf seiner "Antisemiten-Liste" 2021 führt, nannte der Grünen-Politiker "nicht nachvollziehbar und höchst befremdlich". Es sei auch fraglich, ob ein solches Ranking helfe, die gesellschaftliche Spaltung und den Antisemitismus zu überwinden.

Rückendeckung erhielt der Landesbeauftragte auch von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). Blume sei ein top-engagierter, herausragender Antisemitismusbeauftragter. "Ich kann mir für diese Aufgabe keine bessere Person vorstellen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten bereits die Israelitischen Religionsgemeinschaften (IRG) in Baden-Württemberg mit Unverständnis auf das Wiesenthal-Zentrum reagiert.

Das Zentrum hatte die Aufnahme Blumes auf die umstrittenen Liste unter anderem damit begründet, dass dieser seit 2019 anti-jüdische, anti-israelische und konspirative Twitter-Accounts gelikt und Beiträge weiterverbreitet habe. Um welche Posts und welche Accounts es sich genau handelte, schrieb die Organisation nicht.

