Kretschmann über ersten Grünen-Bürgermeister: Pionier und Ratgeber

Baden-Württemberg. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Verdienste seines Parteikollegen Elmar Braun gewürdigt, der als erster Grünen-Bürgermeister nach mehr als 30 Jahren Amtszeit abtritt. Er sei ein Pionier gewesen und habe gezeigt, dass Grüne auch Persönlichkeitswahlen und Mehrheiten gewinnen können, sagte Kretschmann am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. "Mir persönlich war er mit seiner kommunalen Verwurzlung und seinem Pragmatismus immer ein guter Ratgeber", so Kretschmann, den auch eine lange Freundschaft mit dem Rathauschef des oberschwäbischen Maselheims (Landkreis Biberach) verbindet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der rund 4600-Einwohner-Gemeinde wird an diesem Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Seit 1991 hatte Elmar Braun die Amtsgeschäfte in seinem Heimatort geleitet. Er hatte mit einer Wahl vor 32 Jahren für Schlagzeilen gesorgt, weil er als erster direktgewählter grüner Bürgermeister ins Rathaus zog. Nach drei Wiederwahlen zieht sich der 66-Jährige nun aus der Kommunalpolitik zurück. Drei Kandidaten bewerben sich um sein Amt.