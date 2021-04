Stuttgart. Die Menschen in Baden-Württemberg und weiten Teilen Deutschlands müssen sich wegen der Corona-Pandemie auf Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen. Der Südwesten werde die Bundes-Notbremse mit schärferen Regeln im Kampf gegen die Pandemie wie vorgeschrieben übernehmen, versprach Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. „Die müssen und werden wir umsetzen. Und zwar eins zu eins.“ Die Entscheidung des Bundes sei richtig. „Wir sind in der Pandemie und jetzt wird es so gemacht.“

AdUnit urban-intext1

Will die geplanten Corona-Regeln umsetzen: Winfried Kretschmann. © dpa

Das Bundeskabinett hatte zuvor eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit schärferen, vor allem aber einheitlichen Auflagen beschlossen. Sie sollen die Zahl der Infizierten, Covid-19-Kranken und Todesfälle drücken, bis auch durch fortschreitende Impfungen das Infektionsgeschehen im Griff gehalten werden kann.

Die Konferenz der Ministerpräsidenten sei mit ihren benötigten einstimmigen Voten „offensichtlich an ihre Grenzen gekommen“, weil die neue Mutante schnellere und härtere Entscheidungen nötig gemacht habe, sagte der Regierungschef. Ausgangsbeschränkungen in der Nacht seien zum Beispiel einheitlich nicht durchzusetzen gewesen, weil Regierungschefs unterschiedliche Auffassungen gehabt hätten. „Wir konnten eine Einmütigkeit einfach nicht mehr herstellen.“