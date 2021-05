Kretschmann kündigt Zumutungen an

Stuttgart. Eine umfassende Erneuerung des Landes hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in seiner Regierungserklärung zum Start in die dritte Amtszeit angekündigt. „Die Herausforderungen sind gewaltig“, erklärte der Grünen-Regierungschef und verwies auf die Coronakrise, Klimawandel und die Umwälzungen durch die Digitalisierung. „Ohne Zumutungen wird es beim Klimaschutz nicht gehen“, betonte er in seiner einstündigen Rede. Aussprache und Kritik der Opposition folgen diesen Donnerstag. Wir fassen wichtige Kapitel zusammen.

AdUnit urban-intext1

„Schweiß und Tränen“: „Wir wollen in Baden-Württemberg die erste klimaneutrale Wirtschaft der Welt werden“, legt Kretschmann die Erfolgslatte für die grün-schwarze Koalition hoch. Es handle sich um „ungewöhnlich große Ziele“, gerade weil Badener und Schwaben „nicht gerade zum Auftrumpfen neigen. Und sie seien „mit Schwierigkeiten verbunden. Mit Mühe und Schweiß“. Er kündigte eine Forschungs- und Bildungsoffensive für grüne Technologien an. Spätestens 2040 soll Baden-Württemberg klimaneutral sein.

Klimaschutz: Große Ankündigungen macht Kretschmann beim zentralen Thema des 162-seitigen Koalitionsvertrags von Grünen und CDU. Es gebe ein „Klimaschutz-Paket, das die Republik so noch nicht gesehen hat“. Bis zu 1000 Windräder sollen durch eine Vergabeoffensive im Staatswald und auf Landesflächen gebaut werden. Zwei Prozent der Landesfläche will die Koalition für Windkraft und Photovoltaik reservieren. Solaranlagen sollen nicht nur auf allen neuen Gebäuden Pflicht werden, sondern bei jeder umfassenden Dachsanierung. Man werde sich für einen höheren CO2-Preis einsetzen, der eine „deutliche Lenkungswirkung entfaltet“. Was das kostet, bleibt ebenso offen wie alle anderen Kosten.

Kinderbetreuung: Kretschmann spricht sich für eine soziale Staffelung der Kita-Gebühren im ganzen Land aus. Er kündigt Verhandlungen mit den kommunalen und privaten Trägern an, um „gute Gebührenmodelle zu entwickeln“. Einen Hinweis, wie viel das Land zuschießen will, vermeidet er. Viele Gemeinden berücksichtigen bereits die Einkommen der Eltern. Beim Thema Bildung referiert er die bekannten Projekte des Koalitionsvertrags.

AdUnit urban-intext2

Corona-Folgen: Als „Mammutaufgabe“ beschreibt Kretschmann die Corona-Krise. Er räumt ein, dass letztes Jahr „nicht immer alles auf Anhieb geklappt hat“. Aber nun sei das Land auf der letzten Etappe. „Sobald wir mit den Impfungen durch sind, beginnt eine neue Phase“, macht der Grünen-Politiker Hoffnung. Jetzt gehe es um einen Neustart. Die Regierung werde dafür sorgen, dass Handel, Gastronomie und die Innenstädte insgesamt gut aus der Krise kommen. Kultur- und Kreativszene würden mit einem Impulsprogramm unterstützt, das öffentliche Gesundheitswesen gestärkt. Als weitere Elemente nennt er das Lernlückenprogramm für Schüler und Hilfen zur Digitalisierung der Arbeitswelt.

Arbeitsmarktideen der SPD: Gleich zwei Ideen haben Grüne und CDU bei der politischen Konkurrenz abgekupfert. Man werde „gemeinsam mit der Wirtschaft auf eine Ausbildungsgarantie hinarbeiten“, kündigt Kretschmann an. Das Land werde zudem seine Aufträge nur noch an Firmen vergeben, die sich auf die Zahlung von Mindestlöhnen verpflichten. Er verschweigt nicht, dass man sich da bei der SPD-Opposition bedient hat. Offen lässt er allerdings, warum seine Regierung die Forderungen vor ein paar Monaten noch abgelehnt hat.

AdUnit urban-intext3

Neuer philosophischer Unterbau: Zehn Jahre flocht Kretschmann bei wichtigen Reden gerne Zitate der Philosophin Hannah Arendt ein. Seit ein paar Wochen beruft er sich oft auf den SPD-Zuchtmeister Herbert Wehner. Es gehe darum, dass „Notwendige möglich zu machen“. Den philosophischen Unterbau liefert neuerdings die Schweizer Philosophin Jeanne Hersch. Von ihr hat er die Einsicht, dass man jetzt handeln und das Gegebene verändern muss.

AdUnit urban-intext4

Politik des Mitwirkens: Als „echtes politisches Markenzeichen“ bewertet Kretschmann die von ihm entwickelte Politik des Gehörtwerdens. Da sei man deutschlandweit führend. „Bürgerbeteiligung gehört inzwischen fast schon zu Baden-Württemberg wie der Schiller, der Schwarzwald oder der Daimler“, findet der Regierungschef. Das Konzept soll jetzt weiterentwickelt werden zu einer „Politik des Mitwirkens“. Zu jedem neuen Gesetz werde es ein Bürgerforum geben.