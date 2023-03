Kretschmann: Bildung muss absolutes Top-Thema in Kommunen werden

Stuttgart. Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) geht es beim digitalen Lernen und Lehren in den Südwest-Schulen nicht nur um Technologien, Tools und Infrastruktur. "Das ist alles unverzichtbar und da hängen wir uns richtig rein", sagte Kretschmann am Freitag beim Bildungskongress in Stuttgart. "Aber im Kern geht es darum, junge Menschen zu befähigen, ihr Leben in der digitalen Welt frei und selbstbestimmt in die Hand zu nehmen."

Auch im digitalen Zeitalter gelte: "Die Pädagogik führt." Zahlreiche Kompetenzen würden nun mal nicht einfach von Algorithmen übernommen: "Empathie, Kreativität, Urteilskraft, kritisches Denken, Handlungsorientierung."

Er begrüße es, dass die kommunalen Landesverbände die 2020-er Jahre zur "Dekade der Schulmodernisierung" ausgerufen hätten, sagte Kretschmann. "Ich verbinde damit auch die klare Erwartung, Schule und Bildung hoffentlich zum absoluten Top-Thema in allen Kommunen unseres Landes machen."