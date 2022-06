Krankenkasse: Pflegekräfte in Rheinland-Pfalz sind überdurchschnittlich oft krank

Mainz. Pflegekräfte sind nach wie vor deutlich häufiger krankgeschrieben als andere Erwerbstätige in Rheinland-Pfalz. Das geht aus dem Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK) hervor, wie diese in Mainz mitteilte. Demnach blieben Pflegekräfte im Jahr 2021 im Schnitt 23,9 Tage wegen einer Erkrankung der Arbeit fern. Sie fielen damit durchschnittlich mehr als eine Woche länger aus als andere Beschäftigten (15,4 Tage). Dieser vergleichsweise hohe Krankenstand stehe dem allgemeinen Trend der Coronajahre entgegen: "So sank der Krankenstand insgesamt in Rheinland-Pfalz von 4,4 Prozent im Jahr 2020 auf 4,2 Prozent in 2021."

"Die hohe Zahl der Krankheitstage zeigt deutlich, wie groß die Belastung ist, mit der Pflegekräfte täglich in ihrem Beruf umgehen müssen", sagte TK-Landesvertretungsleiter Jörn Simon. "Schon vor Beginn der Pandemie lagen die Fehlzeiten von Menschen, die in der Alten- und Krankenpflege tätig sind, weit über jenen von Beschäftigten anderer Branchen. Corona hat die Situation verschärft."