Frankfurt. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin erhoben, die im vergangenen Oktober bei ihrer Ankunft am Frankfurter Flughafen festgenommen worden war. Wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte, besteht gegen die 32 Jahre alte deutsche Staatsangehörige der Verdacht der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, der Kriegsverbrechen nach dem Völkerstrafgesetzbuch sowie der Verbrechen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz.

Nach Syrien ausgereist

Seit 2011 soll die Frau Kontakte zur islamistischen Szene gehabt haben. Ihr werde zur Last gelegt, im Juni 2014 mit ihrem Ehemann über Luxemburg und die Türkei nach Syrien ausgereist zu sein und sich der damaligen Organisation „Islamischer Staat in Irak und Großsyrien“ (ISIG) angeschlossen zu haben, die später in „Islamischer Staat“ umbenannt worden sei. lhe