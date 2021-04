Koalitionsverhandlungen: Zähes Ringen um Geld und Personal

Stuttgart. Auch am Tag der Arbeit wollen Grüne und CDU an ihrem Koalitionsvertrag arbeiten. Nach der bisherigen Zeitplanung wollen sie am 1. Mai das Regierungsprogramm für Baden-Württemberg unter Dach und Fach bringen. „Vielleicht brauchen wir aber auch noch den Sonntag“, heißt es aus der zehnköpfigen Verhandlungsgruppe unter Leitung von Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann und seinem CDU-Vize Thomas Strobl. Viele strittige Punkte seien für das Finale in der L-Bank zurückgestellt worden, heißt es am Donnerstag.

„Bei der Bildung ruckelt es“, beschreibt ein Insider den Stand der Verhandlungen. Da geht es für beide Seiten um viel. Die Bildungsexperten beider Parteien haben sich großzügig verständigt auf die Schaffung von 2800 zusätzlichen Stellen für Lehrer. Das wären jährliche Mehrausgaben von rund 220 Millionen Euro, obwohl die Pandemie für milliardengroße Haushaltslöcher in den nächsten drei Jahren sorgt. Kretschmann hat schon mal klargestellt, dass man „nur sehr wenige neue Stellen schaffen kann“.

Erste Klage angedroht Grüne und CDU haben ihren Koalitionsvertrag noch gar nicht fertig, da droht schon die erste Klage gegen eines ihrer gemeinsamen Projekte. Auf Wunsch der Grünen soll es auch im Südwesten ein Antidiskriminierungsgesetz geben, das Benachteiligungen wegen Hautfarbe oder anderer äußerlicher Merkmale verhindert. Die Polizeigewerkschaft sieht in dem geplanten Gesetz „pauschalisierte Vorverdächtigungen“ gegenüber allen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Die beiden Polizeigewerkschaften wollen die Kollegen anderer Verbände mobilisieren. Eine Klage sei nicht ausgeschlossen. pre

Die CDU hat versucht, sich mit einem spektakulären Sparvorschlag Luft zu verschaffen: 3000 Stellen, umgerechnet jährlich 180 Millionen Euro, wollen die Christdemokraten quer durch alle Verwaltungsbereiche einsparen. Die Grünen halten das für unrealistisch. Zuletzt waren Schulen und Polizei beim Stellenabbau verschont worden.

Kommunalpolitischer Gipfel

Für Donnerstagabend war ein Treffen der Unterhändler mit den Spitzen der kommunalen Spitzenverbände angesetzt. Auch hier hat sich einiges aufgestaut. Grüne verlangen eine Überprüfung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen, die CDU plädiert für eine Garantie der bisherigen Quote von 23 Prozent. Umgekehrt fordert der Städtetagspräsident und Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) einen höheren Zuschuss des Landes für die Kleinkindbetreuung.

Großen Klärungsbedarf gibt es auch beim „Mobilitätsversprechen“ der grün-schwarzen Unterhändler, das eine öffentliche Verkehrsanbindung für jedes Dorf zwischen morgens 5 Uhr und Mitternacht vorsieht. Das sei einer der dicksten Brocken, heißt es. 200 Millionen Euro will das Land dafür beisteuern. Aber 600 Millionen Euro sollen die Kommunen über eine Nahverkehrsabgabe bei den Bürgern eintreiben. Das gilt bei den Vertretern der Landkreise und Städte als unrealistisch. Ohnehin sollte niemand das Versprechen so wörtlich nehmen, dass da stündlich ein Bus in jedes Dorf fährt. In vielen Orten soll es nur bei Bedarf Rufbusse und subventionierte Taxis geben.

Strittig ist auch die Einführung einer Baulandsteuer, die von den Grünen vorgeschlagen aber von der CDU abgelehnt wird. Die soll den Städten die Möglichkeiten eröffnen, über die Einführung einer Grundsteuer C Anreize zur Schließung von Baulücken zu schaffen. Schon in der letzten Legislaturperiode war die Reform der Grundsteuer ein Stresstest für die grün-schwarze Koalition.

Lkw-Maut auf Landesstraßen

Nicht nur eine zusätzliche Form der Grundsteuer ist für die CDU ein rotes Tuch. Auch die von den Grünen vorgeschlagene Lkw-Maut auf Landesstraßen stößt auf Ablehnung. 100 Millionen Euro soll die Nutzungsgebühr für Lkw über 7,5 Tonnen in die Landeskasse einspielen.

Auf großzügige Programme haben sich die Fachleute auch in anderen Bereichen geeinigt. 200 Millionen Euro sind für konkrete Projekte bei Kretschmanns Strategiedialog Automobilwirtschaft veranschlagt, 150 Millionen für das Forum Gesundheitsstandort, 250 Millionen für die Schaffung des „Musterlands grüner Wasserstoff“.

Politischer Sprengstoff steckt in der Einrichtung eines neuen „Strategiedialogs bezahlbares Wohnen und innovatives Bauen“. Bis zu 140 Millionen Euro soll Kretschmanns Regierungszentrale dafür bekommen. Die Wohnungsbauförderung war in den letzten Jahren ein Dauerstreitpunkt zwischen Kretschmann und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

Mitte nächster Woche wollen Grüne und CDU den fertigen Koalitionsvertrag der Öffentlichkeit vorstellen. Am Samstag, 8. Mai sollen Parteitage grünes Licht für die Neuauflage des Bündnisses geben.