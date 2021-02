Wiesbaden. Am Ende obsiegte die Vernunft: Nach einem zu heftigem Krach ausgearteten Geschäftsordnungsstreit hat sich der Hessische Landtag am Mittwoch doch noch zu einer sachlichen Haushaltsdebatte und vor allem der Verabschiedung des ersten ordentlichen Landesetats in der alles überschattenden Corona-Pandemie durchgerungen.

Was gemäß Tagesordnung selbstverständlich erscheint, war es zeitweise ganz und gar nicht mehr. Mitten in der Haushaltsdebatte stritten die Abgeordneten heftig darüber, ob ein kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzter Punkt zu Problemen der Impfanmeldungen noch am Mittwoch oder erst an diesem Donnerstag beraten werden soll. Die gereizte Stimmung zwischen Koalition und Opposition führte zu gegenseitigen Angriffen, mehreren unplanmäßigen Abstimmungen samt Hammelsprung, der Einberufung des Ältestenrats und einer Sitzungsunterbrechung. Der Fortgang der Haushaltsberatungen stand auf der Kippe.

Erst in einer knapp einstündigen Sondersitzung des Ältestenrats gelang es schließlich, die Wogen zu glätten. Landtagspräsident Boris Rhein (CDU), der ob des Streits und der unübersichtlichen Abstimmungen zuvor selbst recht genervt war, verkündete erleichtert die Einigung auf eine Behandlung des Impfthemas am Nachmittag und die Wiederaufnahme der unterbrochenen Haushaltsberatung. Damit war die endgültige Verabschiedung des knapp 30 Milliarden Euro umfassenden Etats gesichert, den Finanzminister Michael Boddenberg schon im letzten Jahr eingebracht hatte.

Er enthält in diesem Jahr noch eine Nettokreditaufnahme von 816 Millionen Euro. Das ist etwas weniger als die Hälfte der knapp 1,7 Milliarden Euro im ersten Corona-Jahr 2020, in dem der Landtag die Schuldenbremse im Angesicht der Krise ausgesetzt hat.

Umstritten war in der Debatte einmal mehr das von der schwarz-grünen Koalition durchgesetzte Sondervermögen, das die Landesregierung zu einer Kreditaufnahme von zwölf Milliarden Euro bis zum Ende des Jahres 2023 ermächtigt. Finanzminister Michael Boddenberg hob aber hervor, dass die schwarz-grüne Koalition an der Rückkehr zur Schuldenbremse 2024 festhält und in dem Jahr keine neuen Schulden mehr aufnehmen will.

Linke beruft sich auf Helge Braun

Ausgerechnet die Linke berief sich dagegen auf den ebenfalls der hessischen CDU angehörenden Kanzleramtsminister Helge Braun, der eine längere Aussetzung der Schuldenbremse samt Grundgesetzänderung ins Gespräch gebracht hatte. „Schade, dass er von der eigenen Partei zurückgepfiffen wurde“, sagte der hessische Linken-Vorsitzende Jan Schalauske, der die Schuldenbremse für gescheitert erklärte.

Boddenberg verwies dagegen darauf, dass das Land schon in diesem Jahr die ersten 200 Millionen Euro Schulden für das Sondervermögen wieder tilgen wolle. Oppositionsführerin Nancy Faeser von der SPD bekräftigte wiederum die Haltung ihrer Partei, ein solcher „Schattenhaushalt“ sei die völlig falsche Antwort auf die Pandemie. Die SPD hat zusammen mit der FDP gegen das Sondervermögen Klage vor dem Staatsgerichtshof eingereicht, der somit in dieser Frage das letzte Wort haben wird. Faeser kritisierte zudem, die Landesregierung setze mit dem Haushalt 2021 die falschen Akzente. Notwendig seien etwa mehr Investitionen zur Sicherung der Krankenhäuser, mehr Hilfe für die Kommunen und mehr Mittel für digitalen Fernunterricht.

Mit einem gemeinsamen Änderungsantrag haben CDU, Grüne, SPD und FDP im neuen Haushalt die Schaffung eines Hilfsfonds über zwei Millionen Euro für die Opfer von Straftaten etwa bei dem Anschlag in Hanau und der Amokfahrt von Volksmarsen beschlossen.

Die FDP-Finanzpolitikerin Marion Schardt-Sauer warf Schwarz-Grün vor, sie benutze Corona als „Lizenz zum Schuldenmachen“, anstatt zu sparen. Erich Heidkamp von der AfD forderte Ausgabenkürzungen und eine Verringerung der Staatsquote.