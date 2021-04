Koalition der leeren Kassen

Stuttgart. Wäre da draußen nicht das Virus unterwegs und ließe die Infektionszahlen in Baden-Württemberg in diesen Tagen sprunghaft ansteigen – es könnte so schön sein bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und der CDU in diesen Stuttgarter Frühlingstagen. Die Stimmung in den Verhandlungsräumen der Stuttgarter L-Bank wäre so prächtig wie das Wetter, man fände sich unter neu geklärten Rollen und Größenverhältnissen vertrauensvoll zu einer Neuauflage von Grün-Schwarz zusammen, könnte gemeinsam die nächsten fünf Jahre planen und mit vielen Steuermilliarden Großes anschieben.

Fahrplan zur neuen Regierung Koalitionsvertrag: Bis Sonntag soll der Koalitionsvertrag zwischen Grünen und CDU komplett und ausformuliert vorliegen. Sonderparteitage sollen ihn am 8. Mai beschließen. Ministerien: Bislang stellten Grüne und CDU jeweils fünf Posten. Das dürfte sich zugunsten der Grünen ändern. Bei den Grünen hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann das letzte Wort, bei der CDU entscheidet Landeschef Thomas Strobl. Konstituierung: Die konstituierende Sitzung des neuen Parlaments findet am 11. Mai statt. Am 12. Mai soll der Ministerpräsident von den Abgeordneten gewählt werden. Dieser beruft danach die Ministerriege. Diese werden vom Parlament bestätigt und anschließend vereidigt. bub

So aber überdecken die Mund-Nasen-Masken die überwiegend zuversichtlichen Mienen. Das Virus geht nicht nur draußen um und lässt Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) bei seinem Pressestatement zum Stand der Koalitionsverhandlungen schon laut über eine mögliche Verschärfung der Ausgangssperren und der Bundes-Notbremse im Land nachdenken. Das Virus mitsamt seinen Folgeschäden sitzt auch am Verhandlungstisch. Und das heißt vor allem eins: Es ist kein Geld zum Ausgeben da. Und es kommt nicht nur nichts dazu, sondern es bricht vieles weg, was sicher eingepreist war.

Steuerausfälle in Milliardenhöhe

Corona lässt die Steuereinnahmen in noch ungeahnter Höhe wegbrechen, es klaffen bereits jetzt Deckungslücken von jährlich knapp vier Milliarden Euro in der mittelfristigen Finanzplanung. Darüber hinaus gilt die Schuldenbremse, die schwarze Null soll nach Willen beider Seiten nicht angetastet werden, aber auch Steuererhöhungen sind tabu. Und die Koalitions-Arbeitsgruppen haben bislang entgegen ihrem Arbeitsauftrag nur vorgelegt, was alles Schönes und Teures gemacht werden soll – und kaum, wo gespart werden kann. Weshalb jetzt alle Vorschläge direkt von Kretschmann, CDU-Chef Thomas Strobl und ihren jeweiligen Kernteams zusammengestrichen werden. ,,Die Körbchen sind leer“, sagt Kretschmann, gemacht werden könne deshalb erst einmal nur, was nichts oder wenig kostet. „Große Sprünge können wir jedenfalls nicht machen.“ Alles Übrige soll auf eine Prioritätenliste wandern, finanziell relevante Vorhaben sollen dann je nach Kassenlage umgesetzt werden.

Über allem stehen die großen Klammern Klimaschutz, Digitalisierung und Innovation. Aber konkret ist zunächst noch wenig außer dem Klimaschutz-Sofortprogramm, das noch in diesem Jahr mit 200 Millionen Euro ausgestattet werden soll, weitere massive Investitionen in Digitalisierung und Breitbandausbau sowie den teuren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.

Das betrifft vor allem auch neues Personal: Die von der CDU geforderten Stellen für Polizei und Ermittler oder auch neue Lehrerstellen dürften kurzfristig erst einmal vom Tisch sein. ,,Wir werden nur sehr wenige neue Stellen schaffen können“, kündigte Kretschmann am Dienstag an. Und ob – wie von der CDU berechnet – im Gegenzug durch Digitalisierung in der Landesverwaltung Tausende Stellen eingespart werden können, ist ebenso fraglich wie die Zustimmung der Grünen zu solchen Stellenstreichungen.

Und dennoch: Spätestens an diesem Sonntag soll der neue Koalitionsvertrag stehen, das politische Handlungsgerüst für die kommenden fünf Jahre gezimmert sein. Dann bleibt nur noch eine Woche, bevor die Parteigremien von CDU und Grünen bei Parteitagen am 8. Mai darüber beraten und das Vertragswerk beschließen sollen.

Immerhin: „Wir sind voll im Plan“, so Kretschmann, der die „ausgesprochen gute Atmosphäre“ und „die große Einmütigkeit“ der Verhandler würdigt, ein Loblied, in das Strobl einstimmt. ,,Die CDU sei jedenfalls bis in die Haarspitzen motiviert“, sagt Strobl und nickt emsig, als Kretschmann vom Ende der bisherigen Komplementärkoalition spricht und ein neues Bündnis ausruft. Man arbeite auf einem ganz neuen Level sehr vertrauensvoll miteinander.

