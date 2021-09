Kleine Gewässer hoch belastet

Stuttgart/Leipzig. Die Ergebnisse sind schlichtweg erschreckend: In Wassergräben, Bächchen und kleinen Teichen in der Nähe landwirtschaftlicher Flächen sind die Lebensgemeinschaften massiv geschädigt – so lautet eine der Kernbotschaften einer neuen Studie des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig. Wie der Leiter der Studie, Matthias Liess, sagte, habe man mit einem „wahnsinnslogistischen Aufwand“ 101 Probestellen in ganz Deutschland untersucht, darunter auch drei Gewässer im Ortenaukreis und im Landkreis Rastatt.

Im Fazit wurden die staatlich festgelegten Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel in 81 Prozent der untersuchten Bäche überschritten, teils sogar um mehr als das Hundertfache. Bei zehn Proben in den drei baden-württembergischen Gewässern lag keine einzige unter dem Grenzwert. Vermutet wurde die massive Schädigung kleiner Gewässer durch Spritzmittel schon lange. So hat etwa auch die Landeswasserversorgung immer wieder bedenkliche Werte selbst in der Nähe von Trinkwasserbrunnen festgestellt.

In der Nähe von Äckern sind Gewässer häufig pestizidbelastet. © dpa

Das Neue an der Leipziger Studie ist nun, dass sie nachweisen kann, dass die Spritzmittel der Verursacher sind. Auch bauliche Veränderungen an den Bachläufen oder der Sauerstoffgehalt hätten einen Einfluss auf die Vitalität der Gewässer, so Matthias Liess, aber die Pestizide seien eindeutig am relevantesten. Sie stammten vorwiegend aus der Landwirtschaft; der Eintrag durch Kläranlagen etwa sei nicht auffällig.

Im Gegensatz zu den regelmäßigen Messungen staatlicher Behörden wurden die Proben an den Gewässern jetzt automatisiert nach Regenfällen genommen, so dass erstmals die Spitzen der Pestizideinschwemmungen ermittelt werden konnten. Auch die Kombination mehrerer Giftstoffe wurde untersucht – ein Stoff bestimme in der Regel die Wirkung auf Flora und Fauna, sagte Liess, aber andere Pestizide könnten die Tödlichkeit um den Faktor drei erhöhen. Liess hält zudem die geltenden Grenzwerte für wirbellose Tiere für zu hoch – und zwar je nach Wirkstoff um den Faktor 5,3 bis 40. Unterm Strich seien deshalb eigentlich alle Proben zu stark belastet. Beteiligt an der Studie war auch die baden-württembergische Landesanstalt für Umwelt.

Nabu-Bundespräsident Jörg-Andreas Krüger hält es für unabdingbar, neue Zulassungsverfahren zu schaffen: „Die neue Bundesregierung ist aufgefordert, schnell die Verfahren für Risikobewertungen und die Zulassungen weiterzuentwickeln“, sagte er. Im Frühjahr hatten der Nabu und die Landeswasserversorgung in getrennten Prozessen Recht bekommen: Nicht nur sie, sondern jeder Bürger habe das Recht zu erfahren, wie viele Pflanzenschutzmittel wo im Land ausgebracht werden, entschied der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Bisher gibt es dazu keinerlei Daten. Jonas Esterl, der Sprecher des Agrarministeriums in Stuttgart, bestätigte jetzt, dass man die Vorgabe umsetzen werde. Vermutlich im Laufe des Jahres 2022 würden die Kläger die gewünschten Daten erhalten.