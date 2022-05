Kita-Leitungen schlagen Alarm

Stuttgart. Zum Beispiel die Kita in Stuttgart-Weilimdorf. Da wurde erst die eine Erzieherin krank, dann die zweite, und schließlich die dritte. Übrig blieben noch eine Auszubildende und die Praktikantin. Die Konsequenz? „Der Kindergarten wurde geschlossen“, erzählt Gerhard Brand, der baden-württembergische Vorsitzende des Verbands für Bildung und Erziehung (VBE).

Er befürchtet, dass dieser Fall Schule machen könnte in Baden-Württemberg . „Wenn wir es nicht schaffen, mehr Personal zu bekommen, werden wir Kitas schließen müssen“, prophezeite Brand bei der Präsentation der Studie des Deutschen Kitaleitungs- Kongresses (DKLK) im Auftrag des VBE.

An der Befragung haben bundesweit 4827 Kita-Leiterinnen und Kita-Leiter teilgenommen, davon stammten knapp 2000 aus dem Südwesten. Die Studie wird jährlich erstellt, jedes Jahr stehe er dann vor der versammelten Landespresse und sage, die Lage sei schlecht, so Brand. Aber „so schlimm war es noch nie“, das gelte unabhängig davon, ob die Einrichtungen von der Kirche, einer Kommune oder einem freien Träger betrieben werde.

Jede dritte Kita im Land hat im vergangenen Jahr zu mindestens 40 Prozent der Zeit nicht einmal eine Minimalbesetzung gehabt, um die Aufsichtspflicht zu gewährleisten. Bei etwa jeder sechsten Kita galt dies für 60 Prozent des vergangenen Jahres – oder mehr. Es sei nicht so, dass nichts unternommen worden wäre seitens des Landes, sagt Brand mit Verweis auf die praxisintegrierte Ausbildung, bei der angehende Erzieher während der Ausbildung Geld verdienen, und die Einrichtung der Assistenten-Ausbildung. „Das ist gut, das darf nicht aufhören“, so Brand. Im Gegenteil: Die Bemühungen müssten verstärkt werden.

Dabei fehle es nicht nur an Personal. Die Kita-Leitungen bemängelten auch fehlende Zeit für ihre Leitungsfunktionen, einen Mangel an Wertschätzung. „Der Beruf muss attraktiver werden“, sowohl was die Bezahlung, aber auch was verlässliche Arbeitszeiten, „die eingehalten werden“ und Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz angehe.

Dennoch scheint es eine große Identifikation mit diesem Beruf zu geben. 83 Prozent der Befragten in Baden-Württemberg sagten, sie übten ihre Aufgabe als Kita-Leitung gerne aus. Genauso viele beklagten aber, die Personalsituation habe sich in den vergangenen zwölf Monaten verschlechtert. Im Jahr zuvor lag dieser Wert noch bei 70 Prozent.

Mit ihrer Arbeit wertgeschätzt fühlen sich die Befragten in hohem Maßen von den Kindern, den Mitarbeitern und den Eltern. Auf der politischen Ebene wird diese Anerkennung vermisst. Nicht einmal jeder vierte Befragte fühlt sich von der Landespolitik wertgeschätzt. Das gilt in finanzieller Hinsicht – 57 Prozent halten ihr Gehalt für unangemessen. Das gilt auch für die Zeit, die für ihre Arbeit vertraglich zugestanden wird. Die reiche in den meisten Fällen bei weitem nicht aus, kritisierte Brand. Der VBE forderte eine landesweite Fachkräfteoffensive, mehr Leitungszeit für die Kitaführungen und den systematischen Aufbau von Angeboten zur Gesundheitsförderung.