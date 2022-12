Kinderkliniken in Baden-Württemberg schlagen Alarm

Stuttgart/Mannheim. Mit dramatischen Worten haben viele Kinderkliniken in Baden-Württemberg angesichts von Überlastung und Personalnot einen Hilfsappell an die Landesregierung gerichtet. Das System werde seit Jahren kaputtgespart, dringende kinderchirurgische Eingriffe würden verschoben, Kinder müssten auf die benötigte Therapie warten, heißt es in einem Protestbrief von Fachärzten aus 23 der rund 30 Kinderkliniken im Land, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

«Für uns besteht konkret die Angst, dass wir in überfüllten Notaufnahmen und ohne Aufnahmekapazitäten auf den Stationen die falschen Kinder nach Hause schicken, mit unter Umständen fatalen Konsequenzen - dass eines dieser Kinder morgens nicht mehr aufwacht.» Der Brief wurde am Montag an die Landesregierung geschickt.

Bundesweit Kliniken extrem stark belastet

Bereits vergangene Woche hatten bundesweit Kliniken gewarnt: «Wir erleben gerade, dass alle Bereiche der Gesundheitsversorgung an ihre Grenzen stoßen», sagte der Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, der «Augsburger Allgemeinen». Die Situation in den Kinderkliniken in Deutschland beschrieb Gaß als «dramatisch».

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Atemwegserkrankungen Keine freien Betten mehr in Mannheimer Kinderklinik Mehr erfahren Gesundheitssystem Krankenhaus-Verband: Alle Bereiche stoßen an ihre Grenzen Mehr erfahren Gesundheit Immer mehr Arzneimittel verzweifelt gesucht Mehr erfahren

Die drohende Überbelastung greife auf das gesamte Gesundheitssystem über, warnte Gaß demnach. Niedergelassene Ärzte hätten ihre Kapazitäten ausgeschöpft und seien durch Krankheitsfälle zusätzlich beeinträchtigt, sagte er. Dasselbe gelte für die Krankenhäuser, deren Betten knapp würden und die die Überlastung des niedergelassenen Bereichs kaum noch ausgleichen könnten.

Dramatische Lage auch in und um Mannheim

Anfang des Montags hatte auch die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) mittgeteilt, dass im dortigen Kinderzentrum kein Bett mehr frei sei. Damit ist das Kinderzentrum genau so von der aktuellen Häufung von Atemwegserkrankungen betroffen wie viele anderen Kinderkliniken in Deutschland.

Auch in der Kinder- und Jugendmedizin des Klinikums in Worms wurden Anfang Dezember die Kapazitätsgrenzen erreicht. Hauptsächlich sind es RSV-Infektionen, die bei Erwachsenen harmlos verliefen, für Kinder als Auslöser von Entzündungen an Bronchien und Lunge mitunter jedoch lebensgefährlich sein können, sagt vor 14 Tagen Chefarzt Markus Knuf.