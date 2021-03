Wiesbaden. Ganz so lange wie die erst nachts um 2.30 Uhr beendete Schaltkonferenz der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) brauchte das hessische Corona-Kabinett am Dienstag nicht, um über die neuen Corona-Verordnungen im Land zu beraten. Dafür wurde es aber auch noch nicht ganz fertig, denn die komplizierte Materie muss zum Teil erst noch mit den Kommunen und in Sachen Gottesdienste auch mit den Kirchen besprochen werden. So viel könne er schon sagen: „In Hessen werden keine Gottesdienste von der Bereitschaftspolizei aufgelöst“, versicherte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) halb scherzend in dem Bemühen, die Wogen im Streit über eine Absage der Präsenzgottesdienste an Ostern zu glätten.

Gründonnerstag noch unklar

Auch die Frage, ob in Hessen wirklich auch an Gründonnerstag alle Lebensmittelgeschäfte schließen müssen, ließ der Regierungschef ausdrücklich offen und kündigte noch Gespräche darüber mit seinen Länderkollegen an. Dass es problematisch sei, wenn sich stattdessen umso mehr Kunden schon am Mittwoch in den Läden drängelten, räumte Bouffier auf Nachfrage ein. Ansonsten verteidigte er aber vehement die getroffenen Vereinbarungen für eine Verlängerung des Lockdowns bis 18. April, den Verzicht auf weitere Öffnungsschritte sowie auch die harten Beschränkungen an den fünf „stillen Tagen“ rund um Ostern. All das sei notwendig, um „die Welle zu brechen“, fügte er mit Blick auf die wieder dramatische Entwicklung des Pandemiegeschehens hinzu.

Gestern lag die Inzidenzzahl der Neuinfektionen in Hessen im Landesdurchschnitt bei 117,1. Wissenschaftler warnten, in zwei Wochen könnten sie sich auf etwa 240 verdoppeln und in vier Wochen sogar auf 480 steigen, wenn nicht gehandelt werde.

Schließlich mache die viel ansteckendere britische Virusmutante schon 75 Prozent der Fälle aus und sorge zudem für einen schwereren Krankheitsverlauf. Bouffier und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) verwiesen auch auf die erneut kritische Lage in den Krankenhäusern. Auf den Normalstationen der Kliniken habe sich die Zahl der Covid-19-Patienten in den vergangenen Tagen um 41 auf 894 und auf den Intensivstationen sogar um 52 auf jetzt 371 erhöht. Und darunter seien immer mehr Menschen, die jetzt auch schneller an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden müssten. Es stimme also nicht, dass man nur noch auf die Inzidenzwerte schaue. Verantwortliche Politik könne diese Entwicklung nicht missachten, auch wenn damit viele Erwartungen enttäuscht würden. Je schneller und konsequenter jetzt gehandelt werde, desto früher könne man wieder lockern. Es bleibe daher bei der schon vor Wochen vereinbarten Notbremse.

Ausgangssperren offen

Ob es in Regionen mit besonders schlimmer Entwicklung auch zu nächtlichen Ausgangssperren kommen könne, soll bei den noch in dieser Woche anstehenden Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden beraten werden. Mit den Bischöfen und Kirchenpräsidenten will sich Bouffier am Donnerstag treffen. Dabei werde er die „dringende Bitte“ vortragen, auf Gottesdienste mit Präsenz in den Kirchen zwischen Gründonnerstag und Ostermontag zu verzichten. Diese per Verordnung zu verbieten, sei aber nicht geplant. Eine – wie er selbst sagte – „bittere Pille“ verabreichte der Ministerpräsident aber schon dem Einzelhandel: Ab Montag gilt statt „Click und Meet“ in den Geschäften wieder nur noch „Click und Collect“ wie zuvor. Dann können Kunden wieder nur noch bestellte Ware abholen, aber nicht mehr mit Terminvereinbarungen auch in den Kaufhäusern auswählen und anprobieren.

Die bisherigen Kontaktbeschränkungen bleiben ansonsten weiter in Kraft. In den Schulen ändert sich vorerst nichts, jedoch sollen auch sie am Gründonnerstag geschlossen bleiben und damit die Osterferien praktisch um einen Tag vorgezogen werden. Dasselbe Vorgehen empfahl Bouffier auch für die Kindergärten. Ausgeweitet werden soll aber die Impf- und Teststrategie. Das Land wolle sich zudem an den vereinbarten Testmodellen für Lockerungen der Corona-Auflagen unter strengen Testbedingungen beteiligen, versprach Bouffier..