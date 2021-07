Keine Bange vor Aus der Impfzentren

Wiesbaden. Es bleibt dabei: Alle 28 regionalen Impfzentren in Hessen schließen am 30. September ihre Pforten. Daran lassen Innenminister Peter Beuth (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) keinen Zweifel, als sie am Mittwoch in Wiesbaden über den Fortgang der Impfkampagne gegen das Coronavirus in Hessen informieren. Zu dem Zeitpunkt läuft die finanzielle Unterstützung des Bundes dafür aus, und das Land hat nicht so viele Gelder flüssig, dass es die rund 50 bis 60 Millionen Euro Kosten dafür im Monat allein aus eigener Tasche berappen könnte.

Werben um Impfmuffel

Doch das ist nach der festen Überzeugung der beiden Minister auch gar nicht nötig. Zum einen haben die Impfzentren nach ihrer Überzeugung gute Arbeit geleistet, der Rückstand gegenüber anderen Ländern bei der Impfquote bestehe nicht mehr, und die Nachfrage in den Zentren lasse deutlich nach. Zum anderen aber haben sie auch keinerlei Zweifel daran, dass die Impfversorgung nach der Schließung der Zentren in den Großstädten und Landkreisen ab 1. Oktober komplett in die Hände der Haus-, Fach- und Betriebsärzte übergehen kann. Und der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Hessen, Frank Dastych, bestätigt das ohne Zögern: Die Mediziner in den Arztpraxen seien bestens auf die Aufgabe vorbereitet, schließlich hätten sie seit ihrer Einbeziehung in die Impfkampagne Anfang April alleine bereits 2,5 Millionen Impfdosen verabreicht. Und auch die Versorgung mit Impfstoff, an der es anfangs bisweilen gehapert hat, ist nach den Worten des Ärztefunktionärs gesichert.

Insgesamt sind nach Angaben von Beuth und Klose inzwischen sogar fast die Hälfte aller Hessinnen und Hessen zwei Mal gegen Corona geimpft worden: Auf 3,1 Millionen beziffern sie die Zahl, was 49,5 Prozent der Bevölkerung entspricht. Und sogar 3,8 Millionen Menschen im Lande haben zumindest eine Impfung erhalten, das sind 60,8 Prozent. Doch es sollen natürlich noch mehr werden, und vor allem kommen ja mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Aufgaben auf Impfärzte zu. Noch ist keine Entscheidung über die sogenannten Booster-, also die Auffrischungsimpfungen, gefallen, die dann ja nach und nach womöglich alle schon zwei Mal mit einem Piks versehenen Bürger bekämen.

Und eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission für die Impfung aller zwölf bis 16 alten Kinder ist möglicherweise auch nur noch eine Frage der Zeit. Genug Arbeit bleibt also wohl auf jeden Fall noch. Doch KV-Vorstandschef Dastych sieht auch dafür genug Kapazitäten bei seinen Ärztekollegen in Hessen..

In den beiden verbleibenden Monaten der Impfzentren soll alles daran gesetzt werden, auch die Impfunwilligen und Impfmüden noch zum Gang dorthin oder zu den niedergelassenen Ärzten zu überzeugen. Impfungen seien der erfolgversprechendste Weg aus der im Extremfall noch immer tödlichen Pandemie, wirbt Klose. Kreative Ideen wie der Impfbus im Main-Kinzig-Kreis oder die Impfnacht in Gießen sollen Schule machen. Und in den Impfzentren kann ab Montag jeder auch ohne vorherige Terminvereinbarung geimpft werden.