Autofahrer, die keine Rettungsgasse bilden, können sich in Zukunft nur noch schlecht herausreden. „Die Chance, erwischt zu werden, steigt“, sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Montag. Die baden-württembergische Verkehrspolizei hat jetzt zur Überwachung der Verkehrssünder neue digitale Kamerasysteme in den Streifenwagen. „Damit können komplexe Verkehrsverstöße

...