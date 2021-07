Kein Sommerloch am Arbeitsmarkt

Frankfurt/Mainz. Am hessischen Arbeitsmarkt geht die Aufholjagd nach dem Corona-Einbruch weiter. Anders als im langjährigen Trend ist die Zahl der Arbeitslosen im Juli weiter zurückgegangen, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Donnerstag in Frankfurt berichtete. Zum Stichtag am 13. Juli waren demnach 176 579 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 0,6 Prozent weniger als im Vormonat und 13,5 Prozent oder fast 28 000 Menschen weniger als im Juli des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,1 Prozent.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Deutliche Erholung“

„Die aktuellen Zahlen lassen auf eine deutliche Erholung des hessischen Arbeitsmarktes schließen“, erklärte Direktionschef Frank Martin. Die Stellenzugänge hätten das Vorkrisenniveau bereits überschritten und ein Großteil der Branchen vermelde steigende Beschäftigtenzahlen, womit Jobverluste beispielsweise im Gastgewerbe und in der Industrie ausgeglichen würden.

In der Gastronomie sei in der Pandemie jeder sechste Arbeitsplatz verloren gegangen, sagte Martin bei einer Pressekonferenz mit dem Frankfurter Gastro-Betrieb Tiger und Palmen GmbH. Er lobte das Unternehmen, weil es anders als viele in der Branche weiter im großen Umfang ausbilde. Über alle Ausbildungsberufe hinweg sinken in Hessen die Zahlen der angebotenen Stellen (minus 5,8 Prozent auf 31 353) ebenso wie der Bewerber (minus zehn Prozent auf 32 535). Noch gebe es 10 800 unversorgte Bewerber und 12 000 unbesetzte Lehrstellen. Martin nannte sinkende Schulabgängerzahlen und den Trend zum Studium als Gründe.

Auf den wachsenden Fachkräftebedarf in Nordhessen verwies die Vereinigung hessischer Unternehmerverbände (VhU). Dort seien auch Wohnungen und Grundstückspreise oft deutlich erschwinglicher als in Wiesbaden, Frankfurt oder Darmstadt, sagte Hauptgeschäftsführer Dirk Pollert laut Mitteilung. „Wer arbeitssuchend, mobil und flexibel ist, sollte sein Glück durchaus einmal in Nordhessen versuchen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im Juli erneut zurückgegangen, liegt aber im Vergleich zu Hessen weiter deutlich über dem Vor-Corona-Niveau. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit vom Donnerstag waren im Juli rund 111 100 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren der Statistik zufolge 2100 Personen oder 1,8 Prozent weniger als im Juni und 17 700 Menschen oder 13,7 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im Juli 2019 und damit vor der Corona-Pandemie wurden 100 600 Arbeitslose gezählt, das waren 10 500 Personen weniger als in diesem Monat.

Die Arbeitslosenquote betrug im Juli 4,9 Prozent. Vor einem Monat lag sie bei 5,0 Prozent und vor einem Jahr bei 5,7 Prozent. „In den letzten Jahrzehnten ist die Arbeitslosigkeit im Juli gestiegen. In diesem Jahr ist sie gesunken“, sagte die Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit, Heidrun Schulz. „Dies zeigt mir, dass wir die durch Corona aufgebaute Arbeitslosigkeit kontinuierlich reduzieren“, so Schulz weiter. lhe/lrs