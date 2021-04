Kein Geld, keine Hilfe, keine Chance

Stuttgart. Es ist ein heikles Thema im reichen Baden-Württemberg: Seit Jahren steigt die Zahl der Kinder, deren Eltern kein Geld für die Heizkosten haben, die kaputte Möbel oder Haushaltsgeräte nicht ersetzen können, die sich nur billige und oft ungesunde Lebensmittel leisten können. Geld für neue Kleidung oder Nachhilfe ist ebenso wenig in der Haushaltskasse wie für Freizeitgestaltung oder Geschenke bei Geburtstagseinladungen. Die Zahl armutsgefährdeter Kinder und Jugendlicher wächst in gleichem Maße, wie ihre Bildungschancen sinken und damit die Chance, die Armutsspirale jemals zu verlassen.

Armut und Wohnen Wohnkosten sind für armutsgefährdeten Haushalte mit Kindern deutlich schwerer zu stemmen als für einkommensstärkere Haushalte. Wo das Geld knapp ist, muss auch an Heizung und Strom gespart werden. Im Untersuchungszeitraum (2014 bis 2018) gaben 31 Prozent der armutsgefährdeten Haushalte die Wohnkosten als starke Belastung an – 16 Prozent der übrigen Haushalte. Zudem ist auch das Wohnumfeld häufig problematisch: Ärmere Haushalte klagten häufig über Lärmbelästigungen (30 Prozent) sowie Kriminalität, Gewalt und Vandalismus. Oft sind auch Spielplätze, Grünflächen sowie soziale und kulturelle Angebote knapp. bub

Jüngster Beleg dafür: Der gerade in Stuttgart von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) vorgestellte Bericht „Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg“, erstellt von der Familienforschung am Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Demnach war in Baden-Württemberg Stand 2019 fast jedes fünfte Kind (19 Prozent) armutsgefährdet oder arm. Das höchste Armutsrisiko haben Kinder von langzeitarbeitslosen Eltern (77 Prozent), Alleinerziehenden (41 Prozent), aus kinderreichen Haushalten (32 Prozent) sowie Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund.

Zudem gibt es deutliche regionale Unterschiede. In Großstädten ist das Problem spürbarer als in ländlichen Regionen: In der Landeshauptstadt (23,7 Prozent) droht jedes vierte Kind in die Armutsspirale zu geraten, gefolgt von der Region Stuttgart (21 Prozent) und dem Nordschwarzwald um den Raum Pforzheim (20,9 Prozent). Am besten schneiden landesweit die Region Mittlerer Oberrhein (16,7), Ostwürttemberg (17,1) und Bodensee-Oberschwaben (17,7 Prozent) ab.

Hohe Zugangshürden

Die Zahlen sind abstrakt. Was sie in der Praxis bedeuten, erläutert Ursel Wolfgramm, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Baden-Württemberg. Das ist der Dachverband von 874 Mitgliedsorganisationen der freien Wohlfahrtspflege, deren Mitarbeiter täglich direkt mit den Betroffenen in Kontakt und mit Folgen von Armut konfrontiert sind. Bestehende Hilfsangebote speziell für Kinder und Jugendliche wie Bildungsgutscheine, sagt Wolfgramm, erreichen die Betroffenen oft nicht. „Das Bildungs- und Teilhabepaket etwa muss beantragt werden. Es ist sehr bürokratisch. Man muss zum Amt, zur Behörde. Viele Menschen wollen das nicht. Sie wollen nicht stigmatisiert werden und vor allem nicht auffallen.“

Um „Normalität“ zu erreichen, müsse man immer Bitte sagen, man müsse begründen und rechtfertigen, warum man etwas brauche. Dazu komme oft eine Sprachbarriere. Seit langem fordert der Paritätische Wohlfahrtsverband daher als echte Hilfe für Kinder und Jugendliche die Einführung eines Gesamtpakets. „Die vielen Einzelmaßnahmen müssen zusammengeführt werden zu einer Kindergrundsicherung, die alles umfasst.“

Dass Sozialminister Manfred Lucha mittlerweile diese Forderung auf Bundesebene unterstützt, reicht dem „Paritätischen“ allerdings nicht aus. „Wir wünschen uns im Land eine langfristige und allumfassende Kinder- und Familienförderstrategie statt lauter Einzeltöpfen für beispielsweise Präventionsprojekte. Man muss sich von befristetem Fördertopf zu Fördertopf hangeln. Dabei hat der Sozialminister 2016 kurz nach seiner Amtsübernahme vor der Liga der freien Wohlfahrtspflege zugesagt: ,Mit mir wird es keine Projektitis geben.’ Aber genau das haben wir jetzt“, kritisiert Wolfgram. Dass sich in dem siebenseitigen Sondierungspapier, das Grüne und CDU zur Basis ihres neuen Koalitionsvertrages für die Arbeit der kommenden fünf Jahre machen, nur ein kleiner Absatz zumindest indirekt mit dem Thema Armutsprävention befasst, lässt sie indes nicht hoffen. „Das zeigt, dass beide Koalitionspartner das Thema ’Soziales’ nicht auf der Agenda haben. Es ist für mich eine erschreckende Erkenntnis, weil ich befürchte, dass auch in der nächsten Legislaturperiode die Themen wie Pflege, Eingliederungshilfe, Armut keine große Rolle spielen werden und die Kinder- und Jugendhilfe zwar Corona-bedingt berücksichtigt wird, aber nicht strukturell, wie es dringend nötig wäre, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre anschaut und der Zunahme von Kinder- und Familienarmut entschlossen entgegen treten wollte“, sagt Wolfgram.

Auch der SPD-Landesvorsitzende und Landtags-Fraktionschef Andreas Stoch fürchtet, dass der Sozialbereich in der neuen Legislaturperiode unter die Räder kommt, wenn aus finanziellen Gründen selbst Maßnahmen für das grüne Kernziel Klimaschutz zurückgestellt werden müssten. „Schon allein die Tatsache, dass dazu so gut wie nichts in dem Sondierungspapier von Grünen und CDU vermerkt ist, lässt Schlimmes ahnen“, sagt Stoch.

