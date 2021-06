Kein Einsatz von Soldaten

Wiesbaden. Die Auswirkungen der großen US-geführten Militärübung „Defender Europe 21“ auf Hessen sind nach Auskunft der Staatskanzlei gering. Es sei nicht geplant, Einrichtungen der Bundeswehr in Hessen zu nutzen, teilte sie auf Anfrage der Landtagsfraktion der Linken in Wiesbaden mit. Die Militärübung mit mehr als 28 000 Soldaten aus Nato- und Partnerländern war Anfang Mai angelaufen. Schauplatz sind vor allem Übungsplätze in südosteuropäischen Ländern wie Albanien, Kroatien, Bulgarien und Bosnien-Herzegowina.

AdUnit urban-intext1

Nach Angaben der Staatskanzlei dauert der Schwerpunkt der Übung bis Mitte Juni. Es werde zu keinem Einsatz von Soldatinnen oder Soldaten in Hessen kommen. Das europäische Hauptquartier der US-Armee in Wiesbaden habe die Übung geplant und leite sie. Das Landeskommando der Bundeswehr in Hessen fungiere als Ansprechstelle. „Auswirkungen auf die Bevölkerung in Hessen sind nicht zu erwarten“, erklärte die Staatskanzlei. Eine vorangegangene „Defender“-Übung 2020 war eigentlich als die größte Verlegeübung der US-Streitkräfte seit dem Ende des Kalten Krieges angelegt gewesen. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Großteil der Übungsteile aber abgesagt. lhe