Kaum Verletzte

Wiesbaden. Auf Hessens Straßen ist es im April 2021 zu den wenigsten Unfällen mit Verletzen und Todesopfern in einem April seit Beginn der Aufzeichnungen gekommen. Grund seien die anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Straßenverkehr, teilte das Hessische Statistische Landesamt am Donnerstag mit. Nach den vorläufigen Zahlen kam es zu 1050 Unfällen mit Verletzten und Toten – so wenig wie noch nie in einem April seit Beginn der Aufzeichnung 1950. Im Vergleich zum Vorjahresmonat, dem ersten kompletten Monat im Lockdown, lag die Zahl noch einmal zehn Prozent niedriger.

AdUnit urban-intext1

Insgesamt verunglückten im April 1350 Personen auf Hessens Straßen. 13 Menschen kamen ums Leben. Verglichen mit dem April 2020 wurden in diesem Jahr 220 Menschen und damit 34 Prozent weniger schwer verletzt. Die Zahl der Leichtverletzten stieg hingegen mit zwei Prozent auf 1120 leicht. lhe