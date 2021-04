Kassensturz offenbart tiefe Milliardenlöcher

Stuttgart. Grüne und CDU haben für ihre Koalitionsverhandlungen eigens eine hochrangig besetzte Arbeitsgruppe mit dem Namen „Finanzcheck“ gegründet. Der Grund ist offenkundig: Die Corona-Krise hat tiefe Löcher in den baden-württembergischen Landeshaushalt gerissen, die nun geflickt werden müssen. Bis zu vier Milliarden Euro fehlen in den nächsten drei Jahren jeweils. Und da ist noch kein einziges jener neuen Vorhaben einkalkuliert, die gerade ausgehandelt werden.

Die ersten Opfer sind schon in den ersten Tagen der Koalitionsverhandlungen zu beklagen. So hat zum Beispiel die CDU-Seite sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen ihren Wahlkampfschlager eines Baukindergelds bereits abgeschminkt. Zehn Jahre lang sollten Familien für jedes Kind 1200 Euro bekommen, wenn sie eine Immobilie bauen oder erwerben. Das Versprechen einer Senkung der Grunderwerbsteuer mussten die Schwarzen schon in den Sondierungen vor Ostern zurücknehmen.

Ob die gezogenen Leitplanken halten, darf bezweifelt werden. An der Schuldenbremse will man nicht rütteln. Dann sei aber eine „enorme Kraftanstrengung erforderlich, um das strukturelle Defizit durch klare Prioritätensetzungen und deutliche Einsparungen abzubauen“. Als „haushaltswirtschaftlichen Handlungsbedarf“ umschreiben die Fachleute die Finanzierungslücke. Nächstes Jahr sind es 3,6 Milliarden Euro, 2023 weitere 3,7 und 2024 sogar 4,1 Milliarden Euro, vor allem weil in der Corona-Krise die Steuereinnahmen eingebrochen sind.

6300 neue Stellen

Mit Sparen hat Grün-Schwarz keine Erfahrung. Die Regierung konnte seit 2016 jedes Jahr aus dem Vollen schöpfen. Davon zeugen auch die 6300 Stellen, die in den letzten fünf Jahren in Behörden des Landes neu geschaffen wurden. Als die Konjunktur dann 2020 einbrach, finanzierte die Regierung ihre Krisenprogramme mit Krediten in Rekordhöhe von 13,5 Milliarden Euro. Die müssen ab 2024 zurückgezahlt werden.

Umso mehr rücken jetzt die verschiedenen Reservekassen ins Blickfeld. Der Kassensturz von Sitzmann für die Koalitionsverhandlungen hat dem Vernehmen nach Rücklagen von 7,4 Milliarden Euro erbracht. Davon sind allerdings mehr als die Hälfte durch Beschlüsse gebunden. Bis zu 1,5 Milliarden Euro zusätzlich erhoffen sich die finanzpolitischen Optimisten durch den Rechnungsabschluss für das Jahr 2020. Eine Milliarde Euro steht außerdem als Eigenkapitalhilfe für Unternehmen in Not bereit. Nach Auskunft des Wirtschaftsministeriums ist bislang ein Antrag auf Kapitalhilfe eingegangen, weitere sechs Mittelständler hätten Interesse bekundet. Es gehe jeweils um einstelligen Millionenbetrag. Da wachsen Begehrlichkeiten.

Die Chefs verlangen von den Facharbeitsgruppen für jedes kostenträchtige Projekt einen Einsparvorschlag. Blechen sollen aber stets die anderen: Die Grünen wollen zum Beispiel die von ihnen gewünschten Mehrausgaben für den öffentlichen Nahverkehr durch Kürzungen beim Straßenbau ausgleichen. Das empfinden die CDU-Unterhändler allerdings als politische Zumutung.

Fest steht: Die Milliarden in den Reservekassen können nur einmal ausgegeben werden. Dagegen muss die Lücke zwischen den stark gestiegenen Ausgaben und den gesunkenen Steuereinnahmen jedes Jahr aufs Neue geschlossen werden. Grün-Schwarz muss auf längere Zeit kleinere Brötchen backen.

