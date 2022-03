Richtig liebevoll werden die flüchtenden Menschen aus der Ukraine in Meßstetten empfangen: So sind auf dem Gelände der ehemaligen Zollernalb-Kaserne viele große Blumentröge aufgestellt worden, in der gelbe und blaue Stiefmütterchen blühen, also in den ukrainischen Landesfarben. Berufsschüler aus Malerklassen haben die Räume frisch gestrichen, Handwerker legen kostenlos neue Böden, Gemeinden

...