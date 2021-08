Kabinett nimmt vom Lockdown Abstand

Wiesbaden. Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie setzt das Land Hessen jetzt verstärkt auf die sogenannte 3G-Regel. Ab Donnerstag werden bei Versammlungen und der Gastronomie in Innenräumen ab einer Inzidenz von 35 nur noch geimpfte, genesene und getestete Besucher zugelassen, wie der stellvertretende Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden bekanntgab. Einen Lockdown sehen die zuvor vom Corona-Kabinett der hessischen Landesregierung beschlossenen Verordnungen nicht mehr vor. Sie gelten vier Wochen lang vom 19. August bis 16. September.

Zu den neuen Corona-Regeln in Hessen gehört auch eine weitere Lockerung: Clubs und Diskotheken dürfen ab Donnerstag auch in Innenräumen wieder geöffnet werden. Allerdings haben nur Geimpfte und Genesene sowie Personen mit einem aktuellen, also höchstens 48 Stunden alten PCR-Test Zutritt, ein bloßer Antigen-Schnelltest genügt dort nicht mehr. Al-Wazir wies darauf hin, dass die Infektionszahlen in letzter Zeit wieder steigen. Am Dienstag lag die Inzidenz im Landesdurchschnitt bei 36,4. Am höchsten war sie in der Stadt Offenbach mit 76,8, gefolgt vom Landkreis Offenbach mit 57,3, der Stadt Frankfurt mit 53,6 und Wiesbaden mit 51,4. Es erkrankten aber überwiegend nur noch Ungeimpfte. Deshalb rufe die Landesregierung erneut zum Impfen auf.

Inzidenz bleibt Maßstab

Al-Wazir räumte ein, dass die Zahl der mit Corona im Krankenhaus behandelten oder beatmeten Menschen deutlich geringer sei als bei vorausgegangenen Wellen. Dennoch blieb die Landesregierung bei der Inzidenz als Maßstab für das neue Eskalationskonzept. Sollten die Inzidenzen wieder über 100 steigen, könnten aber noch andere Kriterien eine Rolle spielen, wie etwa die Impfquote oder die Zahl der stationären Behandlungen.

Al-Wazir und Kultusminister Alexander Lorz (CDU) begrüßten die neuen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) für die Impfung auch von Zwölf- bis 17-Jährigen. Lorz forderte Schüler und Eltern auf, die verbleibenden beiden Ferienwochen dafür zu nutzen. Ansonsten bleibe es dabei, dass in den ersten beiden Wochen des neuen Schuljahrs die Maske auch am Platz im Klassenzimmer getragen werden müsse. Nicht Geimpfte oder Genesene benötigten weiter einen Test. Fern- oder Wechselunterricht seien aber nicht mehr vorgesehen.

Zu den neuen 3G-Regeln gehört ab der Inzidenz von 35 im jeweiligen Kreis oder der jeweiligen Großstadt, dass bei Versammlungen ab 25 Personen in Innenräumen sowie in der Innengastronomie, in Innenräumen aller Kultur- und Freizeiteinrichtungen, beim Friseur und anderen körpernahen Dienstleistungen oder bei Hotelübernachtungen Impfung, Genesung oder Test nötig sind. Ab einer Inzidenz von 50 muss bei Gedränge auch draußen eine Maske getragen werden, ab 100 auch in der Außengastronomie. Dann ist auch im öffentlichen Nahverkehr wieder eine FFP2-Maske vorgeschrieben und nicht mehr nur eine medizinische. Al-Wazir wies darauf hin, dass für zwei Mal Geimpfte außer dem Maskenzwang in Nahverkehr und Geschäften kaum noch Einschränkungen gelten.

Neu ist laut Kultusminister Lorz noch, dass für die Schülerinnen und Schüler ein Testheft eingeführt wird, das alle Corona-Tests dokumentiert. Die Kinder und Jugendlichen könnten es dann auch beim Friseur, im Kino oder bei Sport vorzeigen. epd