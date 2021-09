Justizwachtmeister stärker im Stress

Stuttgart. Es staut sich an der Einlasskontrolle, Taschen werden am Radargerät durchleuchtet, Sicherheitskräfte tasten die Besucher nach Waffen oder Sprengstoff ab. Ein normaler Prozesstag in Stuttgart-Stammheim, einem der modernsten Gerichte Deutschlands.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hier finden die großen Verfahren statt, die Staatsschutzprozesse, für die eine hohe Sicherheitsstufe gilt. Doch mit ihrer Zahl steigt auch die Belastung der Wachleute. Es kommt hinzu, dass auch kleinere Gerichte wie das Landgericht Konstanz ihre Prozesse zunehmend nach Stammheim auslagern, weil ihre eigenen Säle nicht groß oder nicht sicher genug sind. Die Folge: Die Stuttgarter müssen Personal ausleihen, um ausreichend besetzt zu sein. Ein Verschickungskarussell kreuz und quer durchs Land.

„Die Sicherung all dieser Verfahren gelingt uns aus eigener Kraft nicht“, räumt der Stuttgarter Gerichtspräsident Andreas Singer ein. „Wir sind tagtäglich auf die Unterstützung von Polizei, des Justizvollzugs und anderer Gerichte angewiesen.“

Und auch die Gewerkschaft hat das Problem erkannt: „Es spielt sich gefühlt viel mehr ab mit einer deutlich größeren Zahl von Angeklagten“, sagt Alexander Schmidt vom Bund der Strafvollzugsbediensteten in Baden-Württemberg. „Da wird die Decke bei allen zu kurz, wenn sie auch noch aushelfen müssen.“ Oft säßen die Häftlinge auch in unterschiedlichen Gefängnissen, müssten zum Prozess transportiert und begleitet werden. Teilweise ständen den Gerichten dazu gar nicht mehr genug Autos zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Allein in Stammheim sind die Wachleute an zwei Tagen in der Woche mit dem Großverfahren gegen die zwölf Angeklagten der mutmaßlich rechtsextremen „Gruppe S.“ beschäftigt. „Ein Angeklagter wird normalerweise von zwei Wachtmeistern begleitet und vorgeführt“, erzählt Singer. Dazu kommen unter anderem die Einlasskontrolle, bisweilen auch die Sicherung vor dem Gebäude, es gibt den Saalschutz und die technische Aufsicht. „An einem Sitzungstag gegen die Gruppe S. sind allein dort 50 Wachtmeister im Einsatz“, sagt Singer. „Und das Verfahren ist noch bis weit ins nächste Jahr angesetzt.“

Bei einem weiteren, politisch ebenfalls aufgeladenen Verfahren um eine Attacke am Rande einer Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen auf dem Cannstatter Wasen wird zudem regelmäßig vor dem Gebäude protestiert. Bei einem Personalstamm von 90 Wachmännern und -frauen für Landgericht und Oberlandesgericht wird das regelmäßig zu knapp – und das hat Folgen auch für andere Standorte.

„Wenn hier in Stuttgart Stammheim ein großer Prozesstag des OLG stattfindet, können Sie auf den Autobahnen die Einsatzwagen der Kollegen aus Ulm, Ravensburg und Hechingen sehen, die gebündelt nach Stammheim fahren, um diesen Prozess gemeinsam mit uns zu sichern“, sagt Gerichtspräsident Singer. „Das ist eine Entwicklung, die es im Auge zu behalten gilt.“

In Stuttgart könnte unter anderem der Neubau im Stuttgarter Justizviertel mit seinen 17 neuen Sitzungssälen für Entspannung sorgen. „Das Gebäude wird den Vorteil haben, dass wir umfangreich bereits am Eingang und zentral für alle Sitzungstermine am Tag kontrollieren können“, erklärt Gerichtspräsident Singer. „Das spart Personal und schafft Sicherheit.“ Allerdings steht noch kein Stein dort, wo eines Tages gebaut werden soll. lhe

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3