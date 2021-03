Stuttgart. Vier Wochen nach der Panne beim schriftlichen Examen für Jurastudenten schlagen die Wellen immer höher. Zunächst organisierten die Prüflinge ihren Protest über eine Onlinepetition, die mittlerweile 6600 Unterstützer hat. Inzwischen wehren sich zwei der angehenden Juristen vor Gericht, dass sie ihre Examensklausur in Strafrecht wiederholen sollen. Diesen Montagabend endete die Anhörungsfrist für das Landesjustizprüfungsamt. „Die Kammer wird schnellstmöglich entscheiden“, erklärte der Sprecher des Verwaltungsgerichts Stuttgart.

AdUnit urban-intext1

Auslöser der Turbulenzen war ein Versehen beim juristischen Staatsexamen in Konstanz. Am 1. März, als die Prüfung für Öffentliches Recht anstand, waren nach der Darstellung des Landesjustizprüfungsamtes versehentlich die Aufgaben für die Strafrechtsprüfung ausgeteilt worden, die erst am 4. März auf dem Plan stand. Der Fehler sei rechtzeitig bemerkt worden. Ehe die Prüflinge die Blätter umgedreht hätten, seien die wieder eingesammelt worden. Bei dreimaligem Nachzählen habe kein Bogen gefehlt. Deshalb sei die Klausur für den 4. März nicht ausgetauscht worden.

Erst in der Woche darauf habe es einen Hinweis aus einer anderen Stadt gegeben, dass entgegen der ersten Schilderung ein Prüfling den Fehler gemerkt und beim Einsammeln zunächst ein Exemplar gefehlt hat. Der Schluss des Landesprüfungsamtes: „Da nicht zuverlässig ausgeschlossen werden kann, dass Inhalte der Klausur unter den Kandidaten gestreut wurden, ist die gleichheitsgerechte Bewertung der Prüflinge nicht mehr gesichert.“ Es bleibe „keine andere Möglichkeit, als eine Nachklausur im Strafrecht anzuordnen“.

Nun müssen 871 Jurastudenten aus ganz Baden-Württemberg am 19. April erneut zur Klausur antreten. Sie haben oft über Monate für die Prüfungen gelernt. Entsprechend hoch gehen jetzt die Wogen. Lisa Dahringer empört sich: „Ich habe fünf Jahre für mein Examen gelernt, es geschrieben, und jetzt ist es rum.“ Man hätte rein vorsorglich auf die Ersatzklausur zurückgreifen müssen. „Nichts weiter als dreist“ nennt Carolin Eschenfelde die Begründung des Prüfungsamtes, das allein den Fehler verantworten müsse.

AdUnit urban-intext2

Das Landesjustizprüfungsamt rechtfertigt sich mit dem Hinweis, man habe „bedauerlicherweise erst durch den externen Hinweis“ die tatsächlichen Umstände erfahren. Die Ersatzklausur wäre „selbstverständlich auch gestellt worden“, wenn das alles bereits am 4. März bekannt gewesen wäre. Nun lasse sich aber nur über eine Nachklausur für alle die Chancengleichheit wiederherstellen.

Präsidentin des Landesprüfungsamtes ist übrigens Sintje Leßner, die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) ist. Ihre Kollegen der Stuttgarter Vorinstanz müssen nun entscheiden, ob der Verzicht auf die Ersatzklausur eine „offensichtliche Fehlentscheidung“ war, wie es Anwalt Thomas Oelmayer rügt. Er findet, dass zwingend die Alternativklausur hätte gestellt werden müssen.

AdUnit urban-intext3