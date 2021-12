Junge klagen gegen Klimagesetz

Stuttgart. Es ist nicht so, als wüsste Judith Scheytt nichts Besseres zu tun, als sich für mehr Klimaschutz einzusetzen. „Eigentlich ist das nicht die Aufgabe von Jugendlichen“, findet die 14-Jährige. „Wir sehen uns aber in der Pflicht dazu, weil unsere eigene Zukunft auf dem Spiel steht und vor allem die Zukunft unserer Kinder – und weil die Politik einfach zu wenig macht.“ Viele Jugendliche in ihrem Umfeld könnten sich wegen der Klimakrise nicht vorstellen, einmal Kinder zu haben. Um ihren Sorgen Ausdruck zu verleihen, engagiert Judith Scheytt sich bei Fridays for Future, ist immer wieder für mehr Klimaschutz auf die Straßen gegangen.

Nun geht die Schülerin aus der Nähe von Stuttgart noch einen Schritt weiter: Sie verklagt das Land Baden-Württemberg. Zusammen mit vier anderen jungen Menschen hat sie am Donnerstag Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht, unterstützt von der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Das Gesetz geht den Klägerinnen und Klägern nicht weit genug, es sei nicht konkret genug, nicht vereinbar mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens und belaste die künftigen Generationen unverhältnismäßig.

„Es fehlen Regelungen“, und . . .

Die Klimaaktivistin Judith Scheytt, 14, bei einer Demonstration von Fridays for Future. © privat/Simona von Pfuhlstein

Die Beschwerde zielt auf Verletzungen der verfassungsrechtlichen Freiheitsrechte ab – und auf die Aufgabe des Staates, die natürlichen Lebensgrundlagen in Verantwortung für künftige Generationen zu schützen. Diese Rechte sind in Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes festgeschrieben und in Artikel 20a. Im April dieses Jahres hatte das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung zum unzureichenden deutschen Klimaschutzgesetz mit ebenjenen Freiheitsrechten künftiger Generationen begründet.

Dabei hat die baden-württembergische Landesregierung ihr Klimaschutzgesetz im Oktober gerade erst verschärft. Darin ist nun festgelegt, dass Baden-Württemberg bis zum Jahr 2040 klimaneutral wird, bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent sinken. „Nur ein Gesetz zu haben genügt aber nicht“, sagt der Anwalt Remo Klinger, der die Beschwerde vor dem Verfassungsgericht unterstützt. Der baden-württembergische Gesetzgeber habe es unterlassen, maßgebliche Regelungen zum Erreichen seiner gesetzten Ziele im Gesetz festzulegen, so steht es in der Beschwerdeschrift, die unserer Zeitung vorliegt. Auch abrechenbare und rechtlich relevante Zwischenschritte würden fehlen. Der Staat müsse die nötigen Reduzierungen erbringen, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, argumentiert Remo Klinger – das habe das Bundesverfassungsgericht entschieden. „Wenn wir aber jetzt zu wenig machen, ist es wahrscheinlich, dass wir am Ende des Jahrzehnts sehr viel machen müssen. So viel, dass man dann stark in die Freiheitsrechte eingreifen müsste.“

Der Jurist verweist auf das nachgeschärfte Bundesklimaschutzgesetz, in dem exakte Jahresziele festgehalten sind. „Jedes Jahr wird in den einzelnen Sektoren wie Verkehr oder Industrie abgerechnet“, sagt Klinger. Würden die Zwischenziele nicht erreicht, werde nachgebessert – oder geklagt. „Diese enge Überprüfbarkeit fehlt im baden-württembergischen Klimaschutzgesetz, ganz einfach, weil sich die Politik nicht überprüfbar machen will.“

Fehlende Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele des Landes bemängelt auch Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Ein Konzept mit ebensolchen Maßnahmen und Strategien für einzelne Sektoren wie Verkehr oder Landwirtschaft hätte eigentlich bereits bis Ende 2020 aufgestellt werden sollen – das sogenannte Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK). Die Festlegung auf den neuen Maßnahmenkatalog wurde auf nach der Landtagswahl verschoben, in diesem Jahr wird es damit aber wohl nichts mehr.

. . . „es muss schneller gehen“

Der Koalitionsvertrag sehe vor, das IEKK begleitend zu einem novellierten Klimaschutzgesetz weiterzuentwickeln, heißt es aus dem Landesumweltministerium. Es werde gerade ein Forschungsvorhaben auf den Weg gebracht, um zu ermitteln, wie sich die erforderliche Emissionsminderung auf die verschiedenen Bereiche verteilen könnte. „Erste Ergebnisse werden voraussichtlich im Juni 2022 vorliegen und dienen dann als Basis für das IEKK“, schreibt eine Sprecherin.

Der DUH reicht das nicht, das Konzept sei überfällig und müsse schnellstmöglich aufgestellt werden, sagt Resch: Die Umwelthilfe hat deshalb jüngst auch eine Verbandsklage vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim eingereicht, deren Ziel die Aufstellung des IEKK ist. „Baden-Württemberg ist weit zurück beim Ausbau der erneuerbaren Energien, bei Gebäuden – gerade auch bei öffentlichen – müsste man sofort in eine Sanierungsoffensive gehen, beim Verkehr müsste es einen Stopp beim Straßenbau und eine Ausbauoffensive für den öffentlichen Nahverkehr geben“, sagt Resch und sieht hier durchaus Spielräume für die Landesregierung. „Es muss alles schneller gehen als bisher, damit wir nicht kurz vor Ende des Jahrzehnts ganz abrupt abbremsen müssen.“

Auch Judith Scheytt ist im Alltag oft frustriert, weil sich beim Nahverkehrsangebot wenig tue, wie sie findet. „Ich würde mir wünschen, dass die Politik sich an die junge Generation wendet, zeigt, dass sie deren Sorgen ernst nimmt, und umsetzt, was bisher oft nur Lippenbekenntnisse sind“, sagt sie. Die Landesregierung direkt anzuklagen, findet die Schülerin aufregend, gerade weil junge Menschen sonst bei der Politik kaum mitreden könnten. „Ich hoffe, anderen Jugendlichen und den Menschen im globalen Süden, die schon vom Klimawandel betroffen sind, mit der Beschwerde eine Stimme zu geben.“