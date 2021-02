Mainz. Polizisten und Justizvollzugsbedienstete werden in Rheinland-Pfalz seit Donnerstag Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Die ersten Erzieher und Grundschullehrer sollen ab Montag eine Spritze bekommen, ebenso wie etliche andere Berufsgruppen aus dem Gesundheitssektor. Das bundesweite Pilotprojekt für die Impfung bettlägeriger über 80-Jähriger in ihren Wohnungen beginnt ebenfalls am Montag. Die rund 360 000 Rheinland-Pfälzer im Alter zwischen 70 und 79 Jahren sollen von Mitte März an Impftermine vereinbaren können.

Die rund 13 800 Beschäftigten bei der Polizei werden in vier eigens dafür eingerichteten internen Impfzentren geimpft. Den Anfang machten am Donnerstag in Mainz bereits die fast 180 Polizisten, die die vier Impfzentren in Mainz, Enkenbach-Alsenborn, Wittlich-Wengerohr und Koblenz für die übrigen Beamten betreiben werden. „Heute werden die geimpft, die dann ab Montag impfen“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) beim Start. Etwa 11 200 Angehörige der Polizei und damit mehr als 80 Prozent hätten sich bereits für die Impfung mit dem Präparat von Astrazeneca gemeldet. Bis 26. März sollen mehr als 7000 Polizisten geimpft sein, allesamt operative Einsatzkräfte. Die übrigen etwa 4000 Beschäftigten sollen im April ihre Spritzen bekommen.

Rund 450 Polizisten seien bisher positiv auf das Virus getestet worden, und etwa 90 seien derzeit in Quarantäne oder häuslicher Isolation, sagte Lewentz. Die Beamten seien besonders gefährdet. Bei der Überprüfung der Corona-Regeln etwa – gerade an sonnigen Tagen – kämen sie mit vielen Menschen eng in Kontakt und könnten auch im Streifenwagen den Abstand von 1,50 Metern nicht einhalten. Die Vorsitzende des Hauptpersonalrats und der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Sabrina Kunz, unterstützte die Aktion und kündigte an, sich impfen zu lassen, sobald sie an der Reihe sei. „Wir sind sehr dankbar, dass die Polizei jetzt mit den Impfungen starten kann“, sagte am Donnerstag die stellvertretende GdP-Vorsitzende, Verena Horn.

Die rund 58 000 Beschäftigten von Kitas sowie Grund- und Förderschulen können von diesem Samstag an online Termine vereinbaren. Die ersten Termine seien bereits am Montag möglich, sagte Ministerin Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Auch alle rund 2000 Vollzugsbeamte können sich in den nächsten Tagen impfen lassen. Die ersten bekamen am Donnerstag im Justizvollzugskrankenhaus in Wittlich die erste Dosis. Hebammen, Personal aus therapeutischen Praxen, Mitarbeiter körpernaher medizinischer Dienstleistungen, Personal in Reha- und geriatrischen Klinken sowie von Hausnotrufen können sich ebenfalls ab Montag impfen lassen. Zu der Gruppe gehört auch das Personal des öffentlichen Gesundheitsdienstes und der Krankenhausinfrastruktur, niedergelassene Ärzte, Zahnärzte und die Beschäftigten in Corona-Praxen.