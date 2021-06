Jeder Zweite einmal geimpft

Stuttgart. Über die Hälfte der rund 11,1 Millionen Einwohner von Baden-Württemberg war zum Wochenbeginn mindestens einmal geimpft. Die Quote bei den Erstimpfungen lag nach dem vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten tagesaktuellen Impfmonitoring Stand Montag bei 50,4 Prozent der Bevölkerung. Damit liegt Baden-Württemberg im Mittelfeld unter den Bundesländern. Knapp ein Drittel der Bevölkerung (30,4 Prozent), im Südwesten ist vollständig geimpft.

AdUnit urban-intext1

Der im Land mit Abstand am häufigsten verabreichte Impfstoff bei den Erstimpfungen ist mit über 3,7 Millionen Impfdosen das Vakzin von Biontech, gefolgt von AstraZeneca und Moderna. Immer mehr Impfungen finden unterdessen in den Hausarztpraxen statt. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg mitteilt, gab es bereits in der vergangenen Woche an jedem Werktag mehr Impfungen durch Hausärzte als in den Impfzentren. So wurden am vergangenen Freitag durch Hausärzte 77 812 Impfungen verabreicht, in allen Impfzentren des Landes 61 014.

Die meisten Impfungen werden von Hausärzten verabreicht. © dpa

Die Zentren sollen nach Mitteilung des Sozialministeriums nach derzeitigem Stand noch mindestens bis 15. August weiterbetrieben werden. „Die weitere Perspektive hängt unter anderem davon ab, wie viele Menschen Mitte August schon ihre Zweitimpfung – und damit einen vollständigen Impfschutz – erhalten haben“, sagte ein Sprecher. bub