Jeder Fünfte hat zweite Impfung erhalten

Stuttgart. Die Pfingstferien sind vorbei, der Sommerurlaub rückt näher – und das alles bei einer sich abmildernden Corona-Infektionslage. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) warnt trotzdem vor zu großer Euphorie. „Die Lage ist zwar gut. Es besteht aber die Gefahr, dass die Menschen leichtsinnig werden und die Welle zurückkehren kann“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Er hoffe, dass der Fortschritt beim Impfen die nachlassende Disziplin der Bevölkerung bei der Einhaltung der Corona-Regeln quasi ausgleichen könne.

„Wir sind noch nicht über dem Berg“, so der Grünen-Politiker. Inzwischen ist in Baden-Württemberg etwa jeder Fünfte ein zweites Mal gegen das Coronavirus geimpft – exakt liegt die Quote bei 21,2 Prozent der Bevölkerung. Mindestens eine Impfung haben fast fünf Millionen Bürger bekommen. Die Quoten in den einzelnen Kreisen sind jedoch unterschiedlich. Im Zeitraum von 27. Dezember 2020 bis 6. Juni 2021 wurde im Stadtkreis Freiburg bislang mit 27,8 Prozent im Südwesten der höchste Anteil der Bevölkerung geimpft. Schlusslicht ist der Stadtkreis Pforzheim mit 14,2 Prozent. Alles stehe und falle mit der Lieferung von Impfstoff, sagte Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne). Aktuell stünden den Impfzentren wöchentlich rund 330 000 Impfdosen zur Verfügung. Die Südwest-Impfzentren haben jedoch eine Kapazität von bis zu 80 000 Impfungen täglich. Diese kann aber nicht ausgeschöpft werden, weil der Impfstoff fehlt. Lucha äußerte sich zudem über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Tübinger Firma Curevac. Es werde zu weiteren Verzögerungen kommen. Laut Lucha hatte zuletzt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der Gesundheitsministerkonferenz erklärt, dass leider erst im August erwartet werden könne, dass der Curevac-Impfstoff zugelassen werde.

EM-Zuschauer im Stadion kritisch

Bislang wurde noch vom laufenden Juni ausgegangen. Lucha erklärte, offenbar habe es bei einer außerhalb Europas durchgeführten Studie Curevacs Probleme gegeben. Mit Blick auf die Infektionsgefahr äußerte sich Ministerpräsident Kretschmann zudem kritisch über die Tatsache, dass Bayerns Landesregierung bei der Fußball-Europameisterschaft für die vier Spiele in der Allianz-Arena in München jeweils 14 000 Zuschauer zugelassen hat. „Das mit der EM halte ich schon für höchst gewagt“, so der baden-württembergische Regierungschef.