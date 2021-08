Japankäfer gefunden

Basel. Nach dem Fund eines Japankäfers nahe der baden-württembergischen Grenze in Basel sind Pflanzenschützer alarmiert. Die Käfer können nach Angaben des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums (LTZ) Augustenberg starke Fraßschäden anrichten vor allem an Apfelbäumen, Steinobstbäumen, Erdbeeren, Garten- und Sojabohnen, Mais, Weinreben, Rosen, und auch an vielen anderen Strauch- und Baumarten. Mitte Juli war ein männlicher Käfer in der Nähe des Baseler Güterbahnhofs gefangen worden. „Momentan wird abgeklärt, ob es sich um einen Einzelfund oder tatsächlich um einen Befall mit dem Japankäfer handelt“, hieß es vom Eidgenössischen Pflanzenschutzdienst. Um eine Ausbreitung zu verhindern, könnten zum Beispiel Einschränkungen beim Pflanzentransport, engmaschige Netze, Insektizide oder Pilze helfen. lsw

