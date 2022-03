Inzidenz sinkt leicht

Wiesbaden/Kassel. In Hessen sind binnen eines Tages 3199 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden nicht bekannt, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Montag hervorgeht (Stand 3.34 Uhr). Die Inzidenz, also die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, lag mit 1084,4 leicht unter dem Wert vom Vortag mit 1088,3.

Auch die Zahl der Intensivbehandlungen wegen Covid19 ist gesunken.

Die für die Einschätzung des Pandemieverlaufs wichtige Hospitalisierungsinzidenz sank nach Angaben des hessischen Sozialministeriums von 5,82 auf 5,39. Vor einer Woche hatte dieser bei 5,55 gelegen. Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser wurden nach Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Montag 148 erwachsene Covid-19-Patienten behandelt, von denen 64 beatmet werden mussten.

Nach einer Demonstration gegen staatliche Corona-Maßnahmen in Kassel ist es am Samstag zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen zwei Unbekannte einem 36-jährigen Teilnehmer auf seinem Heimweg ein Schild mit der Aufschrift „Impfen kann tödlich sein“ entrissen haben und weggerannt sein. Der Demonstrant habe die Männer verfolgt. Als er sie eingeholt habe, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. lhe