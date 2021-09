Inzidenz in Hessen leicht gesunken

Wiesbaden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Hessen erneut leicht gesunken. Der landesweite Wert lag am Donnerstag bei 110,5 nach 113,6 am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht (Stand 0 Uhr). Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Donnerstag 119 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 50 von ihnen mussten beatmet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Ungeimpfte, Teilgeimpfte oder Menschen ohne Angaben zum Impfstatus über zwölf Jahre liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 272,3. Für vollständig Geimpfte beträgt die Inzidenz 9,7, wie aus dem Bulletin des Landes Hessen hervorgeht. lhe