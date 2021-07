Interaktive Einblicke

Frankfurt. Flugzeuge virtuell auf die Parkposition lotsen oder via VR-Brille auf einem Koffer durch die Gepäckförderanlage reiten: Das neue multimediale Besucherzentrum des Frankfurter Flughafens bietet ungewöhnliche Einblicke in sonst nicht frei zugängliche Bereiche des Luftverkehrs. Am kommenden Montag öffnet das Zentrum seine Türen im Terminal 1, Halle C.

Fraport-Chef Stefan Schulte im neuen Besucherzentrum. © dpa

Knapp 30 Exponate bieten auf 1200 Quadratmetern Ausstellungsfläche neben Einblicken in die Technik rund um den Flugbetrieb einen Ausblick auf die Zukunft des Luftverkehrs, wie der Flughafenbetreiber Fraport am Freitag mitteilte. Eine interaktive Leinwand stellt alle Flüge weltweit in Echtzeit dar. Zwei Jahre betrug die Bauzeit. 5,7 Millionen Euro kostete das Besucherzentrum. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Eröffnung mehrmals verschoben.

Daneben investiert Fraport in eine klimafreundliche Infrastruktur auf dem Frankfurter Flughafen. Durch verschiedene Maßnahmen sollen die CO2-Emissionen größten deutschen Flughafen von 175 000 Tonnen (2019) auf 80 000 Tonnen im Jahr 2030 sinken, wie der Vorstandsvorsitzende Stefan Schulte zu Wochenbeginn bei einer Informationstour bekräftigte. Dabei sei der Flughafenbetreiber nur für 10 Prozent der Emissionen am Standort verantwortlich ist. Der große Rest entfällt auf die Airlines und ihre Flugzeuge selbst.

Geplant ist, dass bis 2030 rund die Hälfte der 3000 Bodenfahrzeuge nicht mehr mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Das Unternehmen will zudem die Gebäudetechnik im Bestand sanieren und auf seinem Gelände weitere Photovoltaik-Anlagen errichten. lhe

