Initiative zweifelt AKW-Sicherheit an

Die Umweltgruppe Ausgestrahlt hat am Donnerstag auf einer Pressekonferenz größte Bedenken gegen einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke Neckarwestheim 2, Isar 2 und Lingen in Niedersachsen geäußert, ebenso gegen ihre Vorhaltung als Einsatzreserve. Am Beispiel von Neckarwestheim 2 hat die Organisation die Gefährlichkeit des Atombetriebes ausführlich geschildert. Die Bedenken sind am gleichen Tag

...