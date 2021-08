In diesem Jahr deutlich weniger Wespen unterwegs

Darmstadt. Eigentlich sind die Monate Juli und August Wespenzeit –doch in diesem Jahr machen sich die gelb-schwarzen Insekten rar. Das nasskalte Wetter im Frühling habe dazu geführt, dass die Wespen nicht ausreichend Nahrung fanden, um ihre Larven zu füttern, sagte Brigitte Martin vom Umweltverband BUND Darmstadt der Deutschen Presse-Agentur. Das hat auch Folgen für andere Tierarten, denn die Wespen selbst und ihre Larven dienen ebenfalls als Nahrung – etwa für die unter Artenschutz stehenden Hornissen, für Vogelarten wie den Wespenbussard oder für Spitzmäuse.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Martin ist ehrenamtlich als Wespenberaterin des BUND tätig und hilft im Rahmen einer privaten Nebentätigkeit bei Umsiedlungen von Wespen- und Hornissennestern. Die Tiere werden dabei mit einer speziellen Vorrichtung abgesaugt und finden dann nach Rücksprache mit Förstern oder Privatleuten beispielsweise in Wäldern oder auf geeigneten Gartengrundstücken in Nistkästen ein neues Zuhause. Konkret handelt es sich um Völker der Deutschen und der Gemeinen Wespe, die im Gegensatz zu anderen Arten lästigfallen können, weil sie es am Kaffeetisch, beim Eisessen oder Grillabend vor allem auf Süßes und Fleisch abgesehen haben. Die meisten anderen der rund 600 in Deutschland und Nachbarländern heimischen Wespenarten hingegen gelten als harmlos. Nützlich sind Wespen ohnehin, weil sie auch bei der Bestäubung von Pflanzen mithelfen und kleinere Schädlinge wie Blattläuse oder Mücken vertilgen.

Während sie im trockenen und heißen Sommer 2020 rund 50 Völker betreut habe, seien es in diesem Jahr nur acht, sagte Martin. Entsprechend sei auch die Zahl der Umsiedlungen in diesem Jahr auf etwa ein Fünftel zurückgegangen. Bei ihrer Tätigkeit steht die Expertin oft vor kniffligen Aufgaben, weil sich die Wespen gern in schwer zugänglichen und dunklen Hausecken einrichten – in Rollladenkästen, Dachbodennischen und Lüftungsrohren beispielsweise bauen sie ihre Nester.

Nester nur eine Saison genutzt

Damit sie bei ihrer Arbeit nicht gestochen wird, trägt Martin Schutzanzug und Gummistiefel – gerade bei hochsommerlichen Temperaturen ist das eine schweißtreibende Angelegenheit, zumal eine Umsiedlung schon einmal mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann, sagt Martin. Wenn es keine Allergiker im Haus gebe und auch sonst niemand in Gefahr sei, rate sie auch oft dazu, Nester an Ort und Stelle zu lassen – zumal die Nester nach einer Saison ohnehin leer stehen, da eine neue Königin im Frühjahr stets ein neues Nest gründet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dass es in diesem Sommer so wenige Wespen gibt, heißt indes nicht, dass auch im kommenden Sommer weniger unterwegs sein werden. Über die Wespenpopulation einer Saison entscheide allein die Witterung im Frühjahr, sagte Martin. Der Klimawandel, der anderen Insektenarten teils zusetzt, komme der Deutschen und der Gemeinen Wespe tendenziell eher zugute, weil sie mehr Nahrung vorfänden und die Larven im Frühjahr bessere Überlebenschancen hätten. Generell gelten sehr viele Insekten in Deutschland als bedroht – von Schwebfliegen und Heuschrecken über verschiedene Käfer- und Wanzenarten bis hin zu Schmetterlingen, Libellen und Wildbienen, so Martin. lhe