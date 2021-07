Impfquote zeigt starkes soziales Gefälle

Stuttgart. In Baden-Württemberg gibt es große Unterschiede bei den Corona-Impfungen. Insbesondere Großstädte haben von den dort angesiedelten Impfzentren nur wenig profitiert. Das zeigen Daten aus dem Sozialministerium, die diese Redaktion auf Anfrage erhalten hat. Sie beziehen sich auf Impfungen in den Impfzentren sowie von mobilen Impfteams und sind nach Postleitzahl der Geimpften aufgeschlüsselt.

Beispiel Stuttgart: Hier gibt es das Kreisimpfzentrum am Robert-Bosch-Krankenhaus und das Zentrale Impfzentrum an der Liederhalle – dort wurde am Freitag letztmals geimpft. Dass die Impfquote unter dem Landesschnitt liegt, ist bereits bekannt. Die neuen Daten zeigen, dass in weiten Teilen der Stadt lediglich ein Drittel der Bevölkerung ein Impfzentrum besucht hat.

Beispiel Karlsruhe: Hier liegt die Impfquote zwar im Landesschnitt. Die beiden Impfzentren wurden aber viel häufiger von Menschen am Stadtrand und aus Nachbargemeinden besucht, ähnlich wie in Heidelberg, Mannheim und Ulm. Lediglich Freiburg verzeichnet sehr hohe Impfquoten in Impfzentren und von mobilen Impfteams.

Die vergleichsweise geringe Nutzung der Impfzentren ist eine mögliche Erklärung für die relativ niedrige Impfquote in Großstädten. Von den neun Stadtkreisen liegt sie nur in Ulm, Heidelberg, Freiburg und Baden-Baden deutlich über dem Landesschnitt. Im Datensatz sind etwa 60 Prozent aller Impfungen enthalten, nicht jedoch solche in Arztpraxen. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung konnte eine verstärkte Impftätigkeit in Praxen nur in Heidelberg, Ulm und Mannheim die schwache Nutzung der Impfzentren zum Teil kompensieren.

Impfen im Freizeitpark

Die neuen Daten des Sozialministeriums zeigen gerade für Großstädte ein starkes soziales Gefälle beim Impfen. In Stuttgart sind die Quoten in den wohlhabenden Innenstadtbezirken sowie auf der Filderebene deutlich höher als im Rest der Stadt. In Mannheim sind in den sozioökonomisch benachteiligten Vierteln Käfertal und Jungbusch weniger Menschen geimpft als im idyllischen Lindenhof-Viertel. Im Frühjahr hatten Studien der Städte ein ähnliches Gefälle für die Infektionszahlen aufgezeigt.

Auf nicht geimpfte Reisende kommen neue Test- und Quarantänepflichten zu, und im Herbst wird der Zugang zur Gastronomie oder zu Konzerten womöglich Geimpften vorbehalten oder für nicht Geimpfte nur mit Test möglich sein. Die Daten des Sozialministeriums zeigen nun, dass diese Einschränkungen bestimmte Teile des Landes mehr treffen werden als andere.

Nicht nur die bis Juni geltende Priorisierung bei der Vergabe von Impfterminen war ein Hindernis insbesondere für jüngere Bevölkerungsgruppen. Auch die komplizierte Terminvergabe galt als Erschwernis. Eine Reaktion darauf sind einmalige Impfaktionen ohne vorherige Terminvereinbarung, bei denen oftmals der Impfstoff von Johnson & Johnson zum Einsatz kommt – hier reicht eine Dosis. Die Aktionen sollen möglichst niederschwellig jene ansprechen, die den Weg in die Impfzentren nicht gesucht haben.

Laut Landessozialminister Manfred Lucha (Grüne) war eine am Mittwoch beendete Impf-Woche mit rund 250 Aktionen ein Erfolg. „Wir konnten den Abwärtstrend bei den Impfzahlen stoppen. Allein bei den Vor-Ort-Aktionen sind in der Woche mehr als 12 000 Menschen durch mobile Impfteams oder in Impfzentren geimpft worden“, so Lucha. Die Vielfalt der Aktionen sei groß gewesen, auch an ungewöhnlichen Orten tauchten Impfteams auf, so im Wertstoffzentrum von Hechingen, bei Fußballspielen des SV Sandhausen und beim Festival Bunter Beton in Stuttgart. Auch Ausflugsorte wie der Freizeitpark Tripsdrill wurden zu Impforten.

Auch nach der Aktionswoche gehe die Kampagne unter dem Motto „Dranbleiben Baden-Württemberg“ weiter, so Lucha. Denn Impfstoff ist im Überfluss da, das gilt vor allem für AstraZeneca. Restbestände von 450 000 Dosen des Impfstoffs will das Land an den Bund abgeben, weitere 4000 Dosen AstraZeneca sollen entsorgt werden, da sie Ende Juli ablaufen. Höhere Impfziele sind auch noch nicht erreicht, derzeit haben 59,6 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg eine Erstimpfung, 52,3 sind bereits vollständig geimpft. Bis Ende September sind noch 280 Aktionen angemeldet und auf der Website www.dranbleiben-bw.de zu finden.

Tatsächlich hat die Aktionswoche offenbar zielgerichtet gewirkt: Der stichprobenartige Abgleich mit den Daten zu den Impfquoten in der Landeshauptstadt Stuttgart zeigt, dass entsprechende Aktionen schwerpunktmäßig in Gegenden mit bislang relativ wenig Geimpften stattfinden. Einzelne Gebiete sind bisher aber kaum vertreten.

Die nun vorliegenden Daten nach Postleitzahlgebieten geben Hinweise, wo weitere Impfangebote sinnvoll sind. Der Erfolg von Aktionen wie der Impf-Aktionswoche muss sich jenseits der Einschätzung durch die Landesregierung selbst auch an den Impfzahlen nach Postleitzahlgebieten bemessen.