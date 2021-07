„Impfen to go“ und Luftfilter

Mainz. Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz blickt auf den Corona-Herbst: „Es wird an jedem einzelnen liegen, wie verantwortlich wir durch den Sommer gehen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach der letzten regulären Kabinettsitzung vor der Sommerpause. Und mahnte, sich kein Vorbild an „verstörenden Bildern“ von der Fußball-EM zu nehmen. Aber eine möglichst hohe Impfquote soll mehr Normalität möglich machen. Die Vorkehrungen im Überblick:

Schulen: Nach den Sommerferien sollen Schülerinnen und Schüler weiter in ihrer Lerngemeinschaft unterrichtet werden. „Wir wollen im neuen Schuljahr den Präsenzunterricht, den wir jetzt haben, in allen Klassenstufen fortsetzen“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Das Land unterstützt dies mit zusätzlichen zwölf Millionen Euro für die Anschaffung von Luftfilteranlagen an Schulen. Außerdem werden die Corona-Tests an den Schulen neu geregelt: Zwei Wochen lang werden alle Schülerinnen und Schüler weiter getestet, danach nur noch aus bestimmtem Anlass.

Hochschulen: Im Wintersemester kann der Präsenzbetrieb wieder starten – unter Corona-Bedingungen und mit der 3-G-Regel, also geimpft, genesen oder getestet. Die Hochschulen könnten dann selbst ihre Schutzniveaus festlegen. So sei ein Seminar mit acht bis zehn Teilnehmern und genügend Abstand ohne Maske vorstellbar. Bei Vorlesungen mit 600 Studierenden könne dagegen eher auf den Abstand verzichtet werden und dafür Maskenpflicht gelten, sagte Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD).

Impfungen: Mit unbürokratischen, überall leicht zugänglichen Gelegenheiten wolle die Landesregierung die Impfquote weiter erhöhen, kündigte Dreyer an. Von August an solle es überall „Impfen to go“ geben. „Wir wollen keine Impfpflicht.“ Rheinland-Pfalz setze auch nicht auf Anreize. Die 32 Impfzentren öffnen von diesem Mittwoch an für alle. Ende September sollen die Impfzentren schließen, aber neun von ihnen zunächst im Stand-by-Betrieb bleiben. Statt der Impfzentren sollen dann neue Angebote bereitgestellt werden – etwa mit Bussen in bestimmten Stadtteilen und Regionen mit einer niedrigen Quote, in Jobcentern, bei Tafeln und möglicherweise auch in Schulen. Dritte Impfungen sind nach Einschätzung von Gesundheitsminister Hoch in diesem Jahr allenfalls für Menschen in Alten- und Pflegeheimen oder für über 80-Jährige notwendig.

Informationskampagne: In Regionen, Stadtvierteln und bei Personengruppen mit einer niedrigen Impfquote soll es zusätzliche Informationen geben. „Wir stellen um auf eine zielgenaue Mikrowerbung“, so Dreyer. Die Informationen würden in verschiedenen Sprachen angeboten. In dieser Woche beginne etwa eine Radiokampagne auf Türkisch.

Tests: Schnelltests werden bis Ende des Jahres vom Bund finanziert. Allerdings sinke die Nachfrage und mehrere Stationen machten deshalb bereits zu, sagte Hoch.

Inzidenz: „Wir haben steigende Zahlen, aber noch nicht in der Kurve wie in den Niederlanden oder Großbritannien“, sagte Hoch. Die Inzidenz bleibe ein wichtiger Warnfaktor in der Pandemie, müsse aber angesichts steigender Impfquoten mit der Situation in den Krankenhäusern zusammengebracht werden. Dreyer setzt auf eine bundeseinheitliche Lösung rund um die Ministerpräsidentenkonferenz im August.