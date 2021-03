Stuttgart. Bei ihren Pressekonferenzen erwarten die landespolitischen Journalisten Pünktlichkeit. Als in dieser Woche Ministerpräsident Winfried Kretschmann geschlagene zehn Minuten zu spät kommt, entschuldigt er sich in entwaffnender Offenheit und einem Lächeln auf den Lippen: „Ich kann es gar nicht erklären. Wir haben einfach ein wenig getrödelt.“ Dass er als Landesvater mit Schwächen auftritt und nicht als staatstragender Ministerpräsident, macht einen Teil der Beliebtheit des 72-Jährigen aus.

Gut eine Woche vor der baden-württembergischen Landtagswahl ist Kretschmann umworben wie nie zuvor. SPD und FDP bieten sich als Juniorpartner an, Christdemokraten wie Landtags-Fraktionschef Wolfgang Reinhart liebäugeln mit einer Fortsetzung von Grün-Schwarz. Bei den Grünen spotten sie schon über das „allseitige Ranwanzen“. Kretschmann kann es sich aussuchen: Weiter wie bisher oder mit SPD und FDP etwas Neues mit Modellcharakter für den Bund wagen? Signale hat er mit Bedacht in alle Richtungen gesandt, hat sich mit SPD-Chef Andreas Stoch über Bildungsfragen ausgetauscht und mit den Mitgliedern des CDU-Wirtschaftsrats diskutiert.

Von der Papierform her müsste sich der seit zehn Jahren regierende Amtsinhaber keine Sorgen machen. Seine Grünen rangieren in Umfragen zwischen drei und acht Prozentpunkte vor der CDU. Groß ist sein Vorsprung im direkten Vergleich mit CDU-Herausforderin Susanne Eisenmann. Sogar 65 Prozent der CDU-Anhänger gaben zuletzt an, sie wollten Kretschmann als Ministerpräsident behalten. Für Eisenmann votierten nur 22 Prozent. Der Polit-Profi selbst tritt trotzdem auf die Euphoriebremse, um erst gar keine verfrühte Selbstzufriedenheit aufkommen zu lassen: „Ich misstraue Umfragen.“ Ein gutes Ergebnis hänge von der Mobilisierung ab.

„Corona dominiert alles“, fasst Kretschmann seinen bisherigen Wahlkampf zusammen, der praktisch ohne Präsenzveranstaltungen auskommen muss. Genau das sorgt für Verunsicherung bei Kretschmann. Viele Monate hatten er und seine Kollegen sowie die Kanzlerin breite Unterstützung der Bürger für ihre Krisenpolitik. Nun bröckelt die Zustimmung. Deshalb warnt er, niemand wisse, wie sich die Pandemie auf die Wahlentscheidung der Bürger auswirke. „Man tritt so vielen Leuten auf die Füße“, begründet er seine Vorsicht. Und die Beschlüsse von diesem Mittwoch scheinen nicht dazu angetan, dass sich dieser Abwärtstrend wieder wendet.

Dabei stilisiert sich Kretschmann am liebsten in der Rolle des Politikers, der nach gründlichem Nachdenken abgewogene Entscheidungen trifft. Dafür hat er mit dem Podcast „Sonntagsausflug mit Kretschmann“ ein maßgeschneidertes Veranstaltungsformat gefunden. In 20-minütigen Beiträgen spricht er über die philosophischen Grundlagen seiner Politik, erzählt von seinem Studium und denkt in einer Kapelle über Glaube und Liebe nach. Hier muss er keine nervigen Detailfragen beantworten, sondern kann auf die Stichworte der Journalistin Gabriele Renz die großen Linien seiner Politik ziehen. Am Beginn jeder Folge läutet eine Kirchenglocke, zwitschern Vögel und summen Bienen. Rund 10 000 Hörer nehmen sich die Zeit.

Die Grünen haben den Wahlkampf ganz auf den Spitzenkandidaten zugeschnitten. Das zeigt sich besonders an den Plakaten. Ungeniert wird der von CDU-Kanzlerin Angela Merkel 2013 geprägte Satz „Sie kennen mich“ recycelt. Auch das Outfit ist bürgerliche Mitte. Im grauen oder schwarzen Anzug deuten nur die grünen Muster der Krawatte dezent auf die politische Orientierung hin. Beispiele der Kampagne: „Er denkt ans Ganze“ oder „Bewahren heißt verändern“. Einfach aus dem Jahr 2016 übernommen wurde das Motto „Grün wählen für Kretschmann“. Ein Stauferlöwe erinnert daran, dass man sich als Baden-Württemberg-Partei sieht.

Offen geht Kretschmann mit der Krankheit seiner Frau um. Er wolle im Wahlkampf kürzer treten, um ihr beim Kampf gegen den Brustkrebs beistehen zu können, kündigte er vor drei Wochen an. Einen Tag am Wochenende hat er sich blockiert und fährt unter der Woche mindestens einmal abends ins heimische Sigmaringen. Wie belastend die Situation für den 72-jährigen ist, zeigen wenige Gefühlsausbrüche, etwa bei der Debatte mit CDU-Unternehmern oder in der Talkshow von Markus Lanz. Ansonsten beherrscht der Amtsinhaber noch immer die Schlagzeilen. Nur kurz flammten die Spekulationen auf, ob Kretschmann vielleicht ganz aufhört oder sich nicht volle fünf Jahre der nächsten Amtszeit zumutet. Mancher Christdemokrat fürchtet schon, die Krankheit seiner Frau könnte ihm einen Mitleidsbonus bringen.

Jahrzehnt der Entscheidung

Je näher die Wahl rückt, desto mehr entwickelt Kretschmann eine Perspektive darüber hinaus. „Wir kommen in ein Jahrzehnt, in dem es um den Wohlstand des Landes geht“, unterstreicht er die Bedeutung. Der Klimaschutz sei ein wesentlicher Grund für ihn gewesen, für eine dritte Amtszeit zu kandidieren. Und jeder potenzielle Partner müsse wissen, dass „eine Koalition mit den Grünen heißt erstens Klimaschutz, zweitens Klimaschutz, drittens Klimaschutz“. Photovoltaik soll es in Baden-Württemberg dann nicht nur auf Neubauten geben, sondern auf allen Dächern. Das grüne Kernthema will er beleben: „Da muss ein richtiger Zug rein.“