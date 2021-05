„Ich stehe nicht beleidigt im Feld“

Stuttgart. Guido Wolf saß am vergangenen Mittwoch oben auf der Zuschauertribüne des baden-württembergischen Landtags, letzte Reihe, ganz rechts. Weiter konnte der Abstand zum Geschehen unten im Plenarsaal gar nicht sein. Dort hatte gerade Winfried Kretschmann zum dritten Mal seinen Amtseid als Ministerpräsident abgelegt, wurden die Mitglieder der neuen Landesregierung vereidigt. Auch Wolfs Nachfolgerin im Amt, Marion Gentges, die neue Justizministerin. „Ganz normal und wie immer war es natürlich nicht. Das waren für mich auch innerlich aufwühlende Momente“, sagt Guido Wolf ein paar Tage später.

Guido Wolf Guido Wolf (Jahrgang 1961), stammt aus Ravensburg und studierte in Konstanz Jura. 2006 holte Wolf in Tuttlingen-Donaueschingen für die CDU das Direktmandat für den Landtag. 2011 wurde er zum Landtagspräsidenten gewählt, 2015 wurde er CDU-Spitzenkandidat und Fraktionsvorsitzender. Bei der Landtagswahl 2016 erzielte die CDU mit 27 Prozent ihr bis dahin schlechtestes Ergebnis, Wolf wurde Justizminister. 2021 verteidigte er das Direktmandat. bub

Er spielt nicht mehr vorn mit

„Einerseits ist es eine demokratische Normalität, mit der ich auch gut umgehen kann. Aber andererseits war es auch persönliche Betroffenheit, aus dem Kabinett auszuscheiden. Da geht so manches in einem vor. Das sind Momente, die man nicht so schnell vergisst.“ Dass Wolf auf der Tribüne saß, hatte mit den Corona-Abstandsregeln und dem Anfangsbuchstaben seines Nachnamens zu tun. Im Plenarsaal war nicht genug Platz für alle, es ging nach dem Alphabet, und Wolfs Name kommt bei der CDU zuletzt. Aber auch sonst spielt Guido Wolf, 59 Jahre alt, jetzt nicht mehr vorn mit.

Wolf war ganz vorn. Er war Landtagspräsident, CDU-Fraktionsvorsitzender, er griff 2016 nach dem Amt des Ministerpräsidenten, landete aber als Spitzenkandidat mit dem bis dato schlechtesten CDU-Wahlergebnis erstmals hinter den Grünen. Dass er danach ankündigte, eine Regierung gegen den Wahlsieger Kretschmann bilden zu wollen, kam nicht gut an. Seine Avancen Richtung SPD und FDP für eine „Deutschlandkoalition“ hatten kein Mandat seiner Partei, Wolf manövrierte sich damit ins Abseits. CDU-Landeschef Thomas Strobl, der Wolf noch parteiintern im Wettstreit um die Spitzenkandidatur unterlegen war, koalierte mit Kretschmann. Strobls persönliche Rechnung mit Wolf, sie blieb damals offen. Namens der Partei wurde der Spitzenkandidat für seinen Einsatz dagegen standesgemäß abgefunden – mit dem Justizministerium, plus Zuständigkeit für Europa und Tourismus. Eine Kombination, auf die man erst mal kommen müsse, mokierte sich Kretschmann später darüber.

Aber Wolf richtete sich ein, machte seinen Job und erntete dafür nach außen durchaus Anerkennung. Er schob Justizprojekte an und setzte mehr Personal durch, richtete in Brüssel die Landesvertretung neu aus und widmete sich mit Begeisterung dem Tourismus. „Mein Grundprinzip im Leben und in der Politik ist, das, was ich tue, auch mit Herzblut zu tun“, sagt Wolf heute. „ Das hilft, die Arbeit mit viel Leidenschaft zu erfüllen. Ich bin in der Rolle, in die ich gestellt wurde, immer voll und ganz aufgegangen, etwa damals als Landtagspräsident. So war das bei diesem Zuschnitt auch. Auf die fünf Jahre bezogen gibt es aber keinen, den ich als Lieblingsbereich bezeichnen würde. Ich habe alle drei mit großer Leidenschaft bearbeitet“, blickt Wolf zurück.

Aus dem Ministerium freilich drang immer wieder Unruhe nach draußen, Wolfs Führungsstil wurde unter der Hand heftig kritisiert, ein Vorwurf, der Wolf schon aus Landratszeiten in Tuttlingen begleitete. Mehrere fähige Köpfe verließen das Justizministerium, ließen sich versetzen. Manchen ist noch eine Spitzenrunde im Hinterkopf, in der Wolf seinen hoch angesehenen Amtschef Elmar Steinbacher angebrüllt haben soll wie einen Schulbub. Wolf dagegen blickt positiv zurück. „In der Justiz war es von Anfang an eine harmonische Zusammenführung, und das ist fünf Jahre lang so geblieben“, sagt er, „die Rückmeldungen aus der Justiz sind allesamt sehr, sehr wohlwollend, und das freut mich.“

Der Zukunft will Guido Wolf gelassen entgegen sehen. Politisch gestalten will er jedenfalls weiter und kein Gefühl des Ruhestands aufkommen lassen. Dass sei er schon seinem Mandat schuldig. „Ich habe nicht vor, mich auszuruhen“, sagt Guido Wolf. „Jeder weiß in der Fraktion, was ich einbringen kann. Und wenn es irgendeine Rolle gibt, für die man mich vorsieht, stehe ich sicher nicht beleidigt neben dem Feld.“

Kein Dienstwagen mehr

In der neu aufgestellten Fraktion fühle er sich wohl, sagt Wolf. „Es wird neu, es wird anders, aber ich gehe mit großer Bereitschaft, mich da weiterhin einzubringen, an die Arbeit.“ Dass jetzt eine neue Zeit angebrochen ist, hat Guido Wolf auch auf anderer Ebene schon zu spüren bekommen. Die vergangenen zehn Jahre stand ihm kraft Amtes jeweils ein Dienstwagen mit Fahrer zur Verfügung. Vergangene Woche hat Guido Wolf erst mal ein Auto für sich zugelassen.

