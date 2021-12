Hoffen auf mehr Reisen

Calden/Wiesbaden. Der dauerdefizitäre Regionalflughafen Kassel will seinen Verlust trotz Corona-Pandemie und sinkender Passagierzahlen für 2021 und 2022 reduzieren. Das sagte ein Sprecher des Finanzministeriums in Wiesbaden. „Kassel Airport verringert das Defizit Jahr für Jahr“, sagte er. 2019 habe der Verlust noch 5,6 Millionen Euro betragen, 2020 dann 5,47 Millionen Euro.

Das Terminal des Kassel Airports in Calden.

Wie in der gesamten Tourismus-Branche sei die Nachfrage aufgrund der Verunsicherung der Kunden in der Corona-Pandemie gesunken, sagte eine Flughafen-Sprecherin. Aktuell gehe man davon aus, dass bis Ende des Jahres rund 37 500 Passagiere den Airport genutzt haben werden. Vor der Pandemie waren 130 000 Passagiere pro Jahr in Kassel gezählt worden. 2020 waren es etwa 27 500. „In den letzten Monaten war die Nachfrage wieder angestiegen, durch die aktuelle Virus-Variante stagniert die Nachfrage“, sagte die Sprecherin.

Vermietung läuft gut

Die anderen Geschäftsbereiche, etwa die Allgemeine Luftfahrt oder die Entwicklung des Gewerbestandorts, hätten sich über das gesamte Jahr 2021 gut entwickelt, sagte sie. Gerade während der Corona-Krise habe sich das Geschäftsmodell des Kassel Airport bewährt, erläuterte der Sprecher des Finanzministeriums. „Die Geschäfts- und Privatflüge, die Vermietung und Verpachtung von Flächen: All das ging und geht trotz Corona recht gut weiter.“

Man gehe davon aus, dass durch die steigenden Impfquoten 2022 die Ausbreitung des Virus weiter eingedämmt und wieder entspanntes Reisen möglich sein wird und die Nachfrage steigt. So wird der Sommerflugplan 2022 um ein weiteres Ziel ergänzt. Die Airline Corendon fliegt erstmals ab Kassel vom 4. Juni bis 29. Oktober zweimal pro Woche nach Antalya in der Türkei.

Die deutschen Regionalflughäfen standen schon vor Corona als unprofitabel in der Kritik. Die Pandemie hat ihre Lage noch verschärft. So rutschte der Flughafen Frankfurt-Hahn, an dem das Land Hessen 17,5 Prozent der Anteile hält, Mitte Oktober in die Insolvenz. Auch der Kassel Airport gilt wegen seines Dauerdefizits als politischer Zankapfel.

Wichtig für die Infrastruktur

Einen Vergleich mit dem Flughafen Hahn lehnte das Finanzministerium ab. Der Airport in Calden stehe anders da, sagte der Sprecher. „Kassel Airport ist eine Infrastrukturmaßnahme für Nordhessen.“ Das Land Hessen ist mit 68 Prozent der größte Anteilseigner, weitere Gesellschafter sind die Stadt und der Kreis Kassel mit je 14,5 Prozent. Die Gemeinde Calden hält drei Prozent.

Auch das Geschäftsmodell des Kassel Airport ist dem Sprecher zufolge nicht mit dem des Hahn zu vergleichen. Es basiere nicht auf Billigfliegern und Luftfrachtflügen, sondern umfasse neben der Allgemeinen und der Kommerziellen Luftfahrt auch den Betrieb und die Weiterentwicklung des Gewerbegebiets. „Der Flughafen bietet und schafft Arbeitsplätze, bringt dem Land und der Region Steuereinnahmen und besitzt gute weitere Entwicklungsmöglichkeiten“, betonte er. Wie bei jedem Infrastrukturprojekt, gelte es auch beim Kassel Airport langfristig zu denken. lhe