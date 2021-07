Höchste Eisenbahnbrücke im Ländle

Wiesensteig. Baden-Württembergs höchste Eisenbahnbrücke ist fertig gebaut. Millionen Reisende werden in Zukunft von schnelleren und komfortableren Bahnverbindungen profitieren, wie DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla am Mittwoch sagte. Die rund 500 Meter lange Brücke nahe Mühlhausen im Täle und Wiesensteig (beide Kreis Göppingen) ragt 85 Meter in die Luft. Damit ist sie nach Bahnangaben die dritthöchste Eisenbahnbrücke in Deutschland. Im Zusammenhang mit dem Bahnprojekt Stuttgart 21 sollen Reisende ab 2025 zwischen Stuttgart und Ulm rund eine halbe Stunde Fahrzeit sparen. lsw (Bild: dpa)

