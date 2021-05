Hilfe für Tourismus-Neustart

Stuttgart. Knapp zwei Wochen nach der schrittweisen Wiederöffnung meldet die Hotelbranche im Südwesten großes Interesse der Urlauber. „Wir hatten bereits zu Pfingsten gute Buchungszahlen“, berichtet Herbert Kreuz von der Hochschwarzwald Tourismus-Gesellschaft. Auch für den Sommer sehe es „sehr gut aus“. Trotzdem hat am Donnerstag das baden-württembergische Wirtschaftsministerium zwei Millionen Euro für eine landesweite „Restart-Kampagne“ freigegeben.

Die Region Hochschwarzwald war gleich am Start, als Sozialminister Manfred Lucha Mitte Mai die schrittweise Öffnung zuließ. Die Kreise Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen haben landesweit seit Wochen mit die niedrigsten Inzidenzwerte. Inzwischen erfüllt in Baden-Württemberg mehr als die Hälfte der Stadt- und Landkreise die Voraussetzung von stabil weniger als 100 Ansteckungen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen.

Gute Buchungszahlen zu Pfingsten, sehr gute für den Sommer. Die Hochschwarzwald Tourismus-Gesellschaft geht davon aus, dass viele Reisende die Region in diesem Jahr aufsuchen werden. Dennoch will die Landesregierung Geld in Werbung stecken. © dpa

„Sehr gut war der Zuspruch der Urlauber gleich zu Anfang bei Ferienwohnungen und auf Campingplätzen“, berichtet Kreuz. Dabei gilt das Angebot bisher nur für vollständig Geimpfte, Genesene oder mit einem Schnelltest. Trotz der Probleme bei vielen größeren Hotels, die ihre Wellnessbereiche noch nicht öffnen dürfen, ist er optimistisch: „Wir gehen davon aus, dass das Geschäft auf Touren kommt.“

Auch beim Landesverband des Hotel- und Gaststättenverbandes ist die Stimmung positiv. „Unsere Mitglieder berichten von reger Nachfrage der Gäste“, erklärt der Sprecher. Die noch geschlossenen Bäder seien allerdings eine „Buchungsbremse“. Die Hoteliers würden bei deren Wiederöffnung „mit weiter wachsendem Zuspruch rechnen“. Dieser Schritt ist möglich, wenn die Inzidenz 14 Tage weiter fällt.

Werbung trotz Buchungsboom

Angesichts des unübersehbaren Aufschwungs im Tourismus kommt die Werbeoffensive aus Steuergeld einigermaßen überraschend. „Die Restart-Kampagne begeistert bundesweit Gäste für die abwechslungsreichen Urlaubsmöglichkeiten bei uns im Land und zeigt, dass hier in Baden-Württemberg für alle Interessen etwas dabei ist“, erklärt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) zum Start. Bei der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) erinnert Geschäftsführer Andreas Braun an die „langen, entbehrungsreichen Monate mit Pandemie-bedingten Reiseeinschränkungen“. Nun sei die Sehnsucht nach Urlaub bei vielen Menschen groß.

Die Fachleute halten die Kampagne trotz des Buchungsbooms für notwendig. „Es ist keineswegs ein Selbstläufer, für welches Urlaubsziel sich die Erholungssuchenden entscheiden“, verteidigt eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums die Sonderhilfe von zwei Millionen Euro. Baden-Württemberg stehe in einem großen nationalen und internationalen Wettbewerb. Da aus Sicherheitsgründen bei vielen Menschen Urlaub im eigenen Land weiterhin im Trend liege, stelle die Kampagne gezielt die Vorzüge des Landes in den Fokus.

Bei der TMBW argumentiert man ähnlich. „Mit der Restart-Kampagne möchten wir aufzeigen, warum jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Urlaub in Baden-Württemberg ist“, erläutert der Sprecher. Es sei eben nicht nur die Lust auf Urlaub riesig. Auch die Erholungsmöglichkeiten würden aktuell wieder vielfältiger.

Offenkundig gefällt die Kampagne auch den verantwortlichen Politikern gut. Denn zwei Tage vor Weihnachten hatte der damals noch für den Tourismus zuständige Justizminister Guido Wolf (CDU) die Restart-Kampagne schon einmal vorgestellt. Im damals gerade beginnenden Landtagswahlkampf war der gefasste Beschluss sicher ein schönes Präsent an die schwer von Corona gebeutelte Beherbergungsbranche.

Großes Paket

Der Ministerrat hatte ein großes Hilfspaket mit 4,5 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Darin waren die jetzt freigegebenen zwei Millionen für die Restart-Kampagne enthalten sowie ein Zuschuss von jeweils 400 000 Euro für jede der Tourismusregionen, die daraus parallel zur landesweiten Werbung ihre eigene Kampagne finanzieren.

Im Hochschwarzwald setzt die dortige Werbegesellschaft auch noch eigene Gelder ein. „Es geht darum, Baden-Württemberg nachhaltig in die Köpfe zu bekommen“, sagt Sprecher Kreuz. Die Region versuche, sich jetzt neue Kundenkreise zu erschließen: „Wir sprechen gezielt jüngeres Publikum in urbanen Zentren an. Da ist noch Potenzial.“